即巿股評 港股直擊

港股窄幅上落。恒指昨日高開不足1點，其後窄幅上落，全日波幅不足90點，全日升5點，收報26852點，大市全日成交額795.59億元。年初至今計，恒指已升超過22%，大幅跑贏區內股市，短期出現整固屬正常情況，加上美聯儲將在本周四公布議息結果，市場關注會後聲明會否透露最新加息及縮表部署，投資者因而採取觀望態度，但近期美國經濟數據好壞參半，令年內加息機會暫低於五成，筆者相信美聯儲議息結果公布後，股價有望再展升浪，加上本周五友邦保險(01299)將公布業績，市場預期業績將帶來驚喜，同時下周一滙控(00005)也會公布業績，預期將會較首季有改善，加上有增加派息的憧憬，股價有望再炒上，帶動港股再向高位進發。

選股方面，可留意即將在本周五公布中期業績的友邦保險，此股四月底公布今年首季度新業務價值急升55%，屬2010年上市以來最高，股價當日便飆升至歷史高位。當時在公布業績前已有不少投資者看好，也早已預計到業績將會不俗，但到公布業績之時，股價仍然再創新高。現時的情況與四月份類近，預計友邦上半年新業務價值將升三成，更料上半年內地新業務價值增75%，其股價在本月四日跌至54.5元後開始回升，本月最高升至59.5元，仍未能突破60元阻力，但相信業績公布後，此股有望一舉突破60元，並展開新一輪升勢，建議可候58元買入，短線目標63元，跌穿56元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益