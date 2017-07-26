即巿股評 港股直擊 國際財經

美股主要指數隔晚個別發展，納指繼續破頂，道指及標普500指數則分別錄得0.3%及0.1%跌幅；繼6月9日科技股急挫而金融股持續上漲以來， 兩板塊的輪動似乎再一次出現交替。

標普科技股指數於今年年初至6月8日期間升勢強勁，累積逾兩成升幅，惟於6月9日被高盛唱空估值過高，猶如一盆冷水照頭淋，導致科技股重挫，投資者轉而放眼於金融股。本欄於7月8日〈科技股日中則昃 金融股漸次走強〉文章中指出，金融股及科技股此起彼落，短期會否再來一次輪轉，還要端視美債息去向。

查看美國10年期國債孳息率，由6月底的2.14厘走高至7月9日的2.38厘，利率回升某程度成為金融股的推動力(標普金融股指數期間升5.3%)， 以及加劇了科技股的沽壓(累跌4%)。然而，其後債息稍為回落，由7月9日至本周一，金融股期間錄得0.6%跌幅；相反，科技股則累漲5.2%並收復失地。如是者，若美國債息持續回落，科技股及納指有條件造好。

踏入藍籌股公布業績高峰期，多隻重磅美股派發成績表。Google母公司Alphabet周一率先公布，受歐盟反壟斷罰款27億歐羅打擊，公司第二財政季度盈利下跌，每股盈利(EPS)僅5.01美元；若撇除罰款影響，每股盈利則升至8.9美元，高於預期的8.25美元；收入按年大增21%，至260.1億美元，表現勝預期。然而，其廣告收入重要指標「每點擊成本」(Cost Per Click；根據被點擊的次數計費)連續四季向下，跌幅由一年前的7%擴大至23%，成為廣告收入的隱憂，公司股價盤後挫約3%。本周還有Facebook、亞馬遜和百度等巨企公布業績，且看能否助科技股維持升勢。

值得注意的是，根據調研機構Bespoke數據，美股派發業績隨後的交易日，企業股價平均錄得0.8%跌幅。當中，除盈利表現遜預期的企業股價受壓外，連盈利勝預期的亦多在正式交易時段回吐盤前/盤後交易時段的升幅，這交易模式顯示股民急於收成，似乎反映他們對股市前景信心不足。

港股方面，根據本報EJFQ系統的恒生綜合指數板塊分類無基準日線輪動圖顯示，科技板塊為現時相對動力最強的行業，其相對表現及相對動力已連升8個交易日，並且在5個交易日前由落後方格移入領先方格【圖】，反映科技股短線形勢不俗。可是，目前多達6個板塊的相對動力下跌，大市上升動力似有減弱跡象；留意港股8月或出現高位整固，甚至調整的走勢。

恒生指數昨天高見26889點，再創2015年6月26日以來新高，惟始終受制於27000點關；恒指最終收報26852點，微升5點(0.02%)，大市全日成交795.59億元，上升股票比例僅43%。

信報投資研究部

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