即巿股評 港股直擊

筆者於周一的分析指出，周初會在26500-26900點之間整固，結果周初在26675-26890點運行。周二開始轉倉，日波幅收窄至90點，維持在26600-27000點水平結算的觀點無改。現時從筆者研發的向心系統分析，大市波幅區間正收窄，將會再次出現4月及6月細波幅反覆整固的走勢，消化7月過急的升幅。

昨天開始轉倉，大戶壓在一個較窄的波幅區間操作，從期指未平倉分析，差不多完成了一半的轉倉量，整天維持高水轉倉，且一直貼近區間頂部26900點進行轉倉，今天有機會上移轉倉區至27000點水平。筆者在6月下旬已指出本月高位有望見27200點水平，本周有望升抵目標，完成月波幅計算值。

現時日線波幅區間收窄，而阻力水平在27100點，一旦本周下旬升穿27100點，又是否新一波升浪展開呢？筆者對此有所保留。由於現時日線，周線均輕微超買，按筆者的操作系統，升穿27100點應進行買入操作，但現時又出現超買該如何處理？計量分析是以機率思考為基礎，在中短線均超買的情況下，並不是一個安全買入的時機，一旦大市向上突破，筆者寧可放棄這次危險的機會。現時風險與回報不合比例，寧願錯失機會，盡量爭取高成功率複息回報。

內銀拉後腿

現時國指周線及月線仍是區間市運行，尚未發出中長線買入訊號，長線阻力區在11000點水平。本周恒指再見年內新高，不過國指未跟隨，主要是大部份內銀內險轉入區間市，平安保險(02318)及中國人壽(02628)，兩隻龍頭內險股都發出了見短期頂部的整固訊號。建行(00939)，中信銀行(00998)及中國銀行(03988)在內銀板塊中表現較弱，亦已轉入區間市，如因結算因素，恒指升穿27000點水平，在部份國企股步入區間市，非靠藍籌股不可，大家亦不宜因國指未有跟足恒指升勢，而存有追落後的心態。

煤股方面，中煤能源(01898)盈喜公告後下跌，而兗煤(01171)亦現疲態，只有神華(01088)仍向上衝，大家可留意兗煤日內或有低吸機會。多隻成分股都有動力減弱的情況，如本周升穿27000點，大家要慎防虛火，寧等回呈時建倉，勝過一時衝動心急高追。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。