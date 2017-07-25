港股直擊 即巿股評

收到一位做足功課的讀者提出5點思考，問陽光油砂(02012)是否值得買入：

1. 加拿大油砂項目前期投資大，目前開始生產，每日產量3800桶。

2. 以目前約0.23元水平計，已較招股價大跌95%，目前開始有收入，同時在增產，現時買入虧損機會有限？而賺錢機會較高？

3. 股價已跌到令人意興闌珊，是否「在別人恐慌時貪婪」？

4. 技術上生產成本己降低至每桶40美元。

5. 大行估計油價到年底有得升。

陽光油砂主要業務是在加拿大以SAGD(Steam Assisted Gravity Drainage)產油。讀者提到的項目是集團於阿薩巴斯卡油砂地區的West Ells設施，集團預期West Ells每日最多可上產出10萬桶油砂重油，為期18年。

油市方面，過去一段長時間油企幾乎停止資本開支，未來數年供應減少令油市相對平衡是一般市場預期。不過，讀者如瞄準油價長線回升，想買股份長坐，為何不選擇有息收的「三桶油」？

陽光油砂股價在長期下跌形勢中，出現多次短線走強，比較適合視為批股完成後的炒作，所以讀者暫不宜以油市長線睇法套用在陽光油砂上。

短線而言，集團本月7日寄發通函，召開股東會審議向主要股東孫國平以每股0.234元批股，集資約1.06億元。不計這次，集團過去12個月已進行15次批股，加上去年年報顯示淨流動負債4990萬加元，今次集團所得6個月內會全數用作West Ells營運成本和集團一般營運資金，集團或再有集資行動。股價在下月8日舉行的股東特別大會前難炒高，注意完成批股後未必一定炒上，亦留意多年來上方或累積重重蟹貨。

細股市場光怪陸離，投資者在買賣細股時容易落入心理學上的「自證預言」(self-fulfilling prophecy)現象，以為捕捉轉勢，實質瞎子摸象，在大戶手指罅之下難以摸清全局。細股跌得多不代表便宜，升得強亦不代表生意做得好。

陳鎮強

信報投資研究部

[email protected]