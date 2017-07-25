港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，納指創出歷史新高。港股今日表現欠方向，恒指全日於高位窄幅整固，騰訊(00700)破頂後低收，大市靠滙控(00005)支撐升勢。

恒指今早高開不足1點，早段升23點後受壓掉頭向下，最多跌47點，見26799點全日低，上午10時後再回勇，一度抽升42點，見26889點，再創逾兩年高，惟始終受制兩萬七水平，中午僅升2點，全日波幅上午成形。恒指午後偏軟一度跌逾40點，尾市在滙控發力下轉升。恒指收報26852點，升5點，再創25個月收市新高，本周連升兩日，累升145點。大市今日下跌股份比例為57%，為超過一周最高，上升股比例43%。

全日成交額795.59億元，較上日增加約4.32億元。

國企指數收報10782點，跌38點或0.3%。

恒指即月期貨收市升3點或0.01%，報26881點，高水29點。

A股低收，滬指跌0.21%；深成指跌0.49%。兩市成交額約4342億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升不足1點，報21499。

藍籌股方面，滙控(00005)午後發力，創逾兩年高，收市升2.3%，為表現最好藍籌；恒生(00011)升0.7%；友邦(01299)升0.1%；瑞聲(02018)澄清邀請金融機構分析師進行實地考察期間沒提任何盈利預測資料，加上獲大和升目標價至121元，收市升1.4%；神華(01088)創逾兩年高升1.5%，連升第6日。相反，騰訊(00700)高見304.8元創上市新高後，收市倒跌0.2%，成交達55.59億元；中移動(00941)跌0.6%；電能(00006)回吐0.5%；長建(01038)回吐0.9%；蒙牛(02319)跌3%，為跌幅最大藍籌。藍籌內險亦跑輸，平保(02318)跌1%；國壽(02628)跌1.2%。

焦點板塊

內銀股：招商銀行(03968)公布上半年淨利潤按年增長11.43%，股價一度升6.2%創逾兩年高，收市升2.8%，為升幅最大國指成分股。藍籌內銀支撐大市，建行(00939)升0.3%；工行A股創9年半新高，H股(01398)升0.2%。

內房股：普遍受壓，華潤置地(01109)跌1.2%；中海外(00688)跌0.8%；萬科(02202)跌2.4%，其A股跌2.27%；碧桂園(02007)跌0.9%；雅居樂(03383)跌2.2%；龍湖(00960)跌3.2%；旭輝(00884)跌1.3%。資金情況備受關注的融創中國(01918)以每股18.33元配股集資40.33億元，收市挫7.5%，報18.6元，配股上板下成交額達65.73億元。

汽車股：多隻強勢汽車製造商股份回吐，吉利(00175)跌1.2%；獲大摩唱好、昨日急升8.5%的華晨(01114)跌1.2%；東風(00489)跌2.4%；長汽(02333)跌1.2%；廣汽(02238)跌1.5%；比亞迪(01211)跌0.9%。

中資航空股：AH股受壓，南航(01055)創近兩個月低，收市跌2.6%，成交額1.32億元，其A股(600029.SH)跌2.69%。國航(00753)跌2.3%，其A股(601111.SH)跌1.98%。東航(00670)跌2.2%，其A股(600115.SH)跌1.15%。另外，北京首都機場(00694)跌1%；中國民航信息網絡(00696)跌3.1%。

焦點股份

北控水務(00371)：股價創逾兩年高，收市升1.9%，成交額3.38億元。瑞信最新把北控水務評級由「跑輸大市」升至「跑贏大市」，目標價由4元提高至7.8元。另外，集團昨日收市後公布，附屬北控水務(中國)投資與包頭市住房，就成立兩合營公司而訂立合資合同。

好孩子國際(01086)：收市急升10.1%。集團向好孩子中國控股收購Oasis Dragon全部已發行股本，代價3.6億美元(約28.12億港元)，當中1.2億美元以現金支付；餘額按每股3.49元發行5.36億股代價股份支付。

半新股：表現兩極，創業板靖洋集團(08257)曾飆67.3%，收市升50.9%，為升幅最大港股；芭迪貝伊((08297)發盈喜，收市飆38.2%；升海食品(01676)創上市新高，收市升15.4%。相反，明樑控股(08152)創上市新低，收市大插42%，為跌幅最大股份；瑞強集團(08427)挫15.1%。

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