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今日 16:27 港股直擊 即巿股評

恒指收市微升5點 滙控領漲

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隔晚美國三大指數個別走，納指再創歷史新高。港股今日再創近25個月收市新高後，惟整日走勢反覆。

恒指今早高開不足1點，早段升23點後受壓，掉頭向下，全日最多跌47點，見26799點，其後回勇，抽升42點，見26889點，再創2015年6月26日以來新高，逼近兩萬七。午後維持上午波幅，窄幅偏軟，並一度倒跌。惟尾段滙控(00005)急升逾2%，帶動大市回升。恒指收市報26852點，微升5點或0.02%，大市成交額795.59億元。

國企指數報10782點，跌38點或0.35%。

準備向萬達收購文化旅遊項目的融創中國(01918)宣布以每股18.33元配售22億股，配售股份今早上板，融創中國股價急跌7.46%，成交居首達65.73億元。

騰訊(00700)今早高見304.8元，再創上市新高，其後股價回軟，收市跌0.20%，報301.6元，為成交第二大股份。

滙控(00005)午後發力，突破早前75.90元高位，收市競價時段，嘜至全日高位76.70元收市，為成交第三大股份及表現最好藍籌。內銀股今日靠穩，建行(00939)收市升0.31%，報6.43元，為成交第四大股份。

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