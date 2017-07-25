今日 15:56
港股直擊
即巿股評
恒指尾段倒升，截至15:47PM，報26865，升18點。
滙控(00005)貢獻大市最多，股價創逾兩年新高，最新升2.1%報76.55元。多家券商日前均預期，滙控將加推15億美元的股份回購。
兩隻內險藍籌跑輸，國壽(02628)跌1.2%；平保(02318)跌0.8%。
融創對抗限貸令 配股籌42億
今日信報
一地兩檢今公布 內地口岸區中方全面執法
淡季反常加價 紙業股有錢途
伊馬仕
｜
今日信報
劉偉強自信拍主旋律電影也有港味
張綺霞
｜
今日信報
老千股「合削拆供送」財技
高仁
｜
今日信報
數據流通之匙──互惠互利
StartupBeat
China beefs up Great Firewall with VPN crackdown
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
市場環境利風險資產
Keith Wade
｜
財富管理
【計量分析】風險管理比賺錢重要
即巿股評 ｜ 今日 07:00
納指創新高 道指標普下滑
國際財經 ｜ 今日 05:55
【盤房來料】市場焦點將移向重磅股業績
港股直擊 ｜ 今日 12:57
傳遭銀行斷貸 海航否認受壓
中國財經 ｜ 今日 09:56
萬科等多家中資傳投標大馬城項目
中國財經 ｜ 今日 12:00
【EJFQ信析】本周議息若放鴿 美滙難逃再插水
開市焦點:港股超買未疲 融創配股料波動
港股直擊 ｜ 今日 08:50
恒指反覆創逾兩年高 內房受壓
港股直擊 ｜ 今日 10:33
和電香港中期少賺10.5% 息3.9仙
重要通告 ｜ 今日 12:34
【期權玩家】期指升勢未完！
即巿股評 ｜ 今日 06:34
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞