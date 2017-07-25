港股直擊 即巿股評

隔晚美股分道揚鑣，道指腳軟、標普500回吐，只有納指再升並創新高，其實咁嘅走勢，對於港股冇乜指標作用。港股噚日創完25個月收市新高之後，今日高位整固。恒指幾乎平開，之後回落至26800點，又唔落得幾多，其後反覆回升至26890點半日高位，可惜二萬七之前阻力較大，唔係咁容易一舉衝破。恒指半日報收26849點，升2點；國指則報收10797點，跌23點。暫時個市都係咁上下，市場仲要等埋花旗FOMC會議，估計都唔會有乜特別，反而市場焦點將落喺重磅股業績。

股王騰訊(00700)高處未算高，再創304.8元上市新高，半日報收304.6元，再升0.8%。另一重磅股大笨象(00005)靠穩微升，半日報收75.4元，總算企住75元之上，要發力可能要等下周一派成績表，一旦成績表有驚喜，又或者再有回購計劃公布，隨時再變身小飛象。

至於瑞聲(02018)為自己發聲，澄清指邀請金融機構分析員進行實地考察期間，未有提任何盈利預測資料，反駁大細摩指公司選擇性披露嘅指控，股價反彈最高見108.7元，半日報收106元，升1%。至於另一蘋果孖寶舜宇(02382)繼續回升，半日升2元，報收94.35元。

擬收購萬達文化旅遊項目嘅融創中國(01918)，股價急升後終見狐狸尾巴，上星期先話公司大把水，噚日就宣布以每股18.33元批股，股價半日急跌近8%，報收18.5元。融創呢吓插水，拖累埋其他內房股，令缸邊友擔心已經累積唔少升幅嘅內房股，隨時有樣學樣，向市場伸手抽水，內房股整個板塊走弱。

內銀股今日表現唔錯，招行(03968)派中期成績表，中期盈利增長11.4%，業績好過市場預期，股價半日升3.6%，帶動整個內銀股板塊造好。至於汽車股回吐，阿Man睇好嘅永達汽車(03669)創新高10.52元後回落，不過只係正常回吐，只要股價唔落番9.8元樓下，永達升勢可保持，12元目標價不變。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)