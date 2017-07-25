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今日 12:32 港股直擊 即巿股評

半日進賬2點 騰訊破頂 內房跑輸

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隔晚美國三大指數個別發展，納指創出歷史新高。港股昨日收市創近25個月高後，今早於高位窄幅整固，乏力突破27000點水平。

恒指今早高開不足1點，早段升23點後受壓掉頭向下，最多跌47點，見26799點半日低，上午10時後再回勇，一度抽升42點，見26889點，再創2015年6月26日以來新高，惟始終受制兩萬七水平，升勢再回順。恒指中午收報26849點，升2點，大市成交額444.16億元。

國企指數報10797點，跌23點或0.2%。

A股半日低收，滬指跌0.14%；深成指跌0.39%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見304.8元創上市新高，半日升0.8%，成交額30.45億元；滙控(00005)升0.5%；恒生(00011)升0.6%；瑞聲(02018)澄清邀請金融機構分析師進行實地考察期間沒提任何盈利預測資料，加上獲大和升目標價至121元，半日升1%為表現最好藍籌。相反，中移動(00941)跌0.3%；電能(00006)回吐0.8%；長建(01038)回吐1.2%；蒙牛(02319)跌2.6%為跌幅最大藍籌。本地地產股受壓，信置(00083)跌1.9%；恒隆地產(00101)跌2.2%。

焦點板塊
內銀股：招商銀行(03968)公布上半年淨利潤按年增長11.43%，股價一度升6.2%創逾兩年高，半日升3.6%，為升幅最大國指成分股。藍籌內銀支撐大市，建行(00939)升0.9%；工行(01398)升0.4%；中行(03988)升0.3%。

內房股：普遍受壓，華潤置地(01109)、中海外(00688) 和中國恒大(03333)跌約1.4%；萬科(02202)跌3.3%，為跌幅最大國指成分股，其A股跌1.26%；碧桂園(02007)跌1.7%；雅居樂(03383)跌2.3%。集團資金情況受關注的融創中國(01918)以每股18.33元配股集資40.33億元，半日挫8%，報18.5元，成交額達58.99億元。

汽車股：多隻強勢汽車製造商股份回吐，吉利(00175)跌0.6%；獲大摩唱好、昨日急升8.5%的華晨(01114)跌1.3%；東風(00489)跌2.7%；長汽(02333)跌1.4%；廣汽(02238)跌0.9%。

焦點股份
北控水務(00371)：今早創逾兩年高，半日升3.6%，成交額2.45億元。瑞信最新把北控水務評級由「跑輸大市」升至「跑贏大市」，目標價由4元提高至7.8元。另外，集團昨日收市後公布，附屬北控水務(中國)投資與包頭市住房，就成立兩合營公司而訂立合資合同。

好孩子國際(01086)：股價半日急升12.2%。集團向Goodbaby China Holdings收購Oasis Dragon全部已發行股本，代價3.6億美元(約28.12億港元)，當中1.2億美元以現金支付；餘額按每股3.49元發行5.36億股代價股份支付。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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