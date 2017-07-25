港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別走，納指再創歷史新高。港股昨日創近25個月收市新高後，今早表現反覆。

恒指今早高開不足1點，早段升23點後受壓，掉頭向下，半日最多跌47點，見26799點，上午10時後再回勇，一度抽升42點，見26889點，再創2015年6月26日以來新高，逼近兩萬七。恒指中午收報26849點，微升2點或0.01%，大市成交額444.16億元。

國企指數報10797點，跌23點或0.22%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早高見304.8元，再創上市新高，半日則升0.8%。中國神華(01088)亦創逾兩年新高，一度高見19.32元，半日收報19.16元，升0.3%。瑞聲科技(02018)澄清，邀請金融機構分析師進行實地考察期間沒提任何盈利預測資料，今早升1%，為表現最好藍籌。

內銀股造好，招行(03968)中期盈利按年增長11.43%，業績好過市場預期，股價半日升3.6%，為表現最好國指成分股。建行(00939)及工行(01398)亦相繼走高，分別升0.9%及0.4%。

內房股走弱，準備向萬達收購文化旅遊項目的融創中國(01918)宣布以每股18.33元配股，股價今早急跌7.96%，報18.5元。其他內房股亦普遍偏軟，萬科(02202)跌3.3%，雅居樂(03383)跌2.3%，龍湖地產(00960)跌3.6%。

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