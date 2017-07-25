港股直擊 即巿股評

噚日書展仍然萬人空巷，由於公司同書展只係隔一條馬路嘅關係，下午5點鐘趁無乜嘢做時就鼠咗入場，負責看檔嘅妹妹同阿Dee發晒誓咁同我講銷情好好；晚上8點半收到出版社whatsapp我話「最後五本簽名版」(其實我星期日先簽咗幾疊書放喺度)anyway，稍後時間我會再去簽。多謝買咗書嘅朋友，唔怕逼死都死入去買書；亦多謝話等書局買嘅朋友，按出版社所指，書展完咗之後一至兩個星期，本書就會喺書局發售(如果想快嘅話，就直接問書局，書局就會問發行商攞書賣，早啲都唔奇架)。

咁辛苦搞本書出嚟，小妹當然想本書嘅銷量同騰訊(00700)嘅股價一樣係咁上啦，依家10點08分，隻企鵝又再創新高，暫時最高見過304.2元；帶挈埋個市本身今朝低見26799點，依家又向上彈返上去，恒指牛(67809)吼噚日2點25分至35分時，趁SlowSTC(14,3)出現超賣時入市嘅話，其實揸到依家證價變動都係唔大(因為恒指都係無乜點郁嘛)，所以，仍然可以揸住先。

「成個市得隻企鵝係咁升，但啲錢入繼續係咁入喎，真係唔識跌？」、「個市好難大跌，只會上升，除非A股市回調。」呢期我嘅email有無數對港股嘅睇法出現，港股只升不跌？咁我可以好肯定咁答你：「無可能」；咁個市幾時先會跌？」我答你：「就算跌都未必會大跌」，點解？開圖睇吓咪知囉。

恒指日線圖，保歷加通道+14及9RSI+MACD(5,26)+SlowSTC(14,3)，呢個係我呢期「開場」嘅組合，走勢圖上見到恒指現價同保歷加通道頂部(27128點)愈來愈遠，如果再係咁落去，其實恒指現價遠離保歷加通道頂部之餘，亦愈來愈近保歷加通道中軸，大市上升嘅幅度已不足以比保歷加通道個口再拓寬(唔等會跌，OK？)；14及9RSI分別見72.55同78.81，齊齊超買，水平同今年2月16日、3月21日同埋5月尾至5月中相約，同一段時間，SlowSTC(14,3)亦都係超買，你睇吓之後個市嘅走勢係點？(即係個圖啲長方形之後個市點走呀)。

放遠少少眼光，其實恒指由 2016年概2月11日以一浪高於一浪嘅形態，由當時低位18278點慢慢爬到上嚟依家個高位26889點，若然長期揸正股嘅話，你都已經發咗達；但如果係咁長期揸隻輪證嘅話，時間值唔輸死你，槓桿都悶死你，所以我哋可以準備定啲Put/熊證(真係備用架咋)。

吓？咁超買都唔出Put/熊證？因為恒指牛熊證街貨圖話比你知，只要個市輕輕升多300零點嘅話，咁最貼價而又最重嘅熊證(由26900點至26999點，上到27100至27199點)呢三個範圍，夾埋有相當於2353張期指， 有咩理由唔上埋去食埋先再回返落嚟？

走勢圖顯示超買，但牛熊證圖就顯示仲有上升嘅理由存在，無他嘅，反正大市如果繼續一浪高於一浪嘅形勢大方向上行的話，我哋咪跟住個浪去衝上同衝落囉；不過，人哋就去旅行去到盡，我哋做trading就若然太盡就誓必早盡，噚日隻(67809)未走可以keep住；如果無就恒指牛(67805)，收回價26389點，約49倍槓桿，同現價有接近500點嘅差距，繼續且戰且走，兼嘆住戰友太太喺日本新鮮帶來的綠茶(多謝手信！)。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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