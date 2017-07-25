港股直擊 香港財經 即巿股評

港股昨日創近25個月收市高後，今日早段於高位反覆整固。

恒指今早高開不足1點，早段升23點後受壓，掉頭向下，暫時最多跌47點，見26799點，上午10時後再回勇，一度抽升42點，見26889點，再創2015年6月26日以來新高，逼近兩萬七。截至上午約10時26分，恒指報26862點，升15點或0.1%，大市成交額271.96億元。

國企指數報10818點，跌2點。

A股靠穩，滬指升0.21%；深成指升0.01%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見304.8元創上市新高，現升0.6%，報304元，成交額19.22億元。

另外，建行(00939)升0.6%；滙控(00005)升0.4%；友邦(01299)升0.2%。

中移動(00941)跌0.3%；電能(00006)回吐1%；長建(01038)回吐0.5%。

內房受壓，華潤置地(01109)跌1%；中海外(00688)跌0.8%；中國恒大(03333)跌1%；萬科(02202)跌1.8%。

集團資金情況受關注的融創中國(01918)低開8.4%，報18.42元屬暫時低，之後跌幅收窄，現跌6%，成交額達55.32億元。集團以每股18.33元，以先舊後新方式配售2.2億股，集資40.33億元，擬作一般營運資金，配售價較昨日收市價20.1元折讓約8.81%。

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