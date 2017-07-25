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今日 09:57 港股直擊 香港財經 即巿股評

港股甫開倒跌 騰訊再破頂

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隔晚美國三大指數個別走。港股昨日創近25個月收市高後，今早表現反覆。

恒指今早高開不足1點，報26847，開市後升幅稍為拉闊，暫時最多升23點，見26870點暫時高，未有升穿昨日造出的超過兩年新高，其後受壓掉頭向下，暫時最多跌47點，見26799點。截至上午約9時54分，恒指報26810點，跌36點或0.1%，大市成交額172.29億元。

國企指數報10793點，跌27點或0.3%。

A股偏軟，滬指跌0.16%；深成指跌0.23%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早高見303.8元，創上市新高，現升0.2%，成交額10.78億元。

工行(01398)跌0.6%；國壽(02628)跌0.8%；中移動(00941)跌0.4%。

重磅內房向下，華潤置地(01109)跌0.6%；中海外(00688)跌1.2%；中國恒大(03333)跌2.2%。

集團資金情況受關注的融創中國(01918)低開8.4%，報18.42元屬暫時低，開市後跌幅稍為收窄，現跌6.2%，成交額達51.87億元。

集團以每股18.33元，以先舊後新方式配售2.2億股，集資40.33億元，擬作一般營運資金，配售價較昨日收市價20.1元折讓約8.81%。

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