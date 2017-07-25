港股直擊 即巿股評

恒指昨天輕微高開後，早段略軟後急速反彈，升至26580水平牛皮，全日波幅207點。恒指收報26846點，升140點或0.53%，成交金額791.27億元。國指收報10820點，升33點或0.31%；上證收報3250點，升12點或0.39%。三項指數都向好，當中以恒指走勢較佳。

恒指以陽燭收市，最高升至26882點，再創2015年6月29日以來高位。不過，由於成交縮減，以及MACD快慢線的正差距持續回軟，走勢雖好，但有轉弱跡象。

海航向員工發公開信，披露集團股權結構詳情，一直備受市場關注的海航神秘大股東貫君(Guanjun)，未有出現在股東名單之上。海航的大股東為Hainan Cihang Foundation，持股量29.5%；其次為海南省慈航公益基金會，持股量22.75%。創辦人陳峰及王健則各持有14.98%。

海航集團CEO接受媒體採訪時表示，公司與華爾街主要銀行關係牢固，有關部分銀行正在縮減對海航信貸的報道是不正確的，美銀美林是唯一一家停止了與該集團固定合作的銀行。

沙地阿拉伯承諾下個月進一步大幅削減出口；OPEC及其盟友允許利比亞和尼日利亞繼續提高產量，料全球原油減產協議大致不變。國際油價上升，料利好石油板塊。

特朗普女婿庫什納在國會聽證會上表示，自己的確曾在特朗普競選美國總統及政權過渡期間與俄羅斯人有過四次接觸，但否認與俄羅斯政府串謀協助特朗普贏得大選。美國7月份製造業採購經理指數初值報53.2，高於預期的52.3。美股三大指數個別發展，今早亞太股市個別發展，夜期下跌但ADR上升，兩者背馳，料恒指可高開，若未能上破27000水平，午後或回軟。

個股介紹：

昂納科技集團(00877)的主要業務為從事設計、製造及銷售用於電訊及數據通訊系統的光網絡產品，以及用於智能製造市場的機器視覺系統及傳感器。

集團日前發出盈喜，預期截至2017年6月底止六個月，盈利比去年同期增長不少於60%；主要由於收入之增長不少於15%，連同毛利率之增長不少於4個百分點。集團將於8月公布中期業績。

參考彭博資料， 2017年預測市盈率為18.41倍，周息率0.64%。股份上日收報5.34元，上望5.89元，止損設於5.08元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。