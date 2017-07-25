今日 09:20
港股直擊
即巿股評
即月期指低開46點，報26832，較上日現貨收市低水14點。
H股指數期貨低開27點，報10788，低水32點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
融創對抗限貸令 配股籌42億
今日信報
一地兩檢今公布 內地口岸區中方全面執法
淡季反常加價 紙業股有錢途
伊馬仕
｜
今日信報
劉偉強自信拍主旋律電影也有港味
張綺霞
｜
今日信報
老千股「合削拆供送」財技
高仁
｜
今日信報
市場環境利風險資產
Keith Wade
｜
財富管理
舊樓翻新 有助節能
StartupBeat
Taming the tantrum
Jorge O. Mariscal｜ EJ Insight
海航向員工發公開信披露股權結構詳情
中國財經 ｜ 昨日 23:14
納指創新高 道指標普下滑
國際財經 ｜ 今日 05:55
【計量分析】風險管理比賺錢重要
即巿股評 ｜ 今日 07:00
尼日利亞限產 油價升逾1%
國際財經 ｜ 今日 04:25
美滙扳升 金價結束六連升
國際財經 ｜ 今日 03:11
Alphabet上季業績勝預期 股價下滑
國際財經 ｜ 今日 04:30
期指夜市收報26828點
港股直擊 ｜ 今日 00:05
傳阿聯酋油企籌銀團融資 借最多390億
國際財經 ｜ 今日 01:00
庫什納:曾與俄羅斯有4次接觸
時事脈搏 ｜ 今日 02:03
英德股市下跌 法國股市上升
國際財經 ｜ 今日 00:18
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞