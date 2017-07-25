港股直擊 即巿股評

港股昨日再創逾兩年高位，包括騰訊(00700)等多隻強勢股及時回勇支撐大市，短期恒指有力進一步逼近27000點心理大關。

隔晚美股三大指數個別發展，道指跌66點或0.3%，報21513點。納指再創新高，收市升0.4%報6410點。IMF下調美國今明兩年經濟增長預期。投資者正在等待本周將會公布的一系列企業財報和美聯儲貨幣政策會議。

大約180家標普500指數成分股公司都將在本周發布財報，其中包括Facebook、亞馬遜和Alphabet等科技企業。根據FactSet統計資料顯示，在截至上周五為止已經公布了財報的標普500指數成分股公司中，有73%公司的盈利都超出預期，77%的銷售額超出預期。

另外，市場亦關注原油價格，OPEC產油國和非OPEC成員國的官員正在俄羅斯召開會議，就減產協議的遵循率以及如何壓低庫存水平等問題展開討論。紐約期油升1.3%，至每桶46.34美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.3元，較本港上日收市升0.3元；中移動(00941)ADR收報84.48元，升0.18元；騰訊(00700)昨日創新高，ADR收報304.3元，升2.1元；國壽(02628)ADR收報25.45元，升0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.62元，無升跌；中石油(00857)ADR收報4.9元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.99元，升1仙。

ADR港股比例指數報26910，較周一恒指收市升62點或0.23%。恒指昨日最多升175點，報26882點，再創逾兩年高，收報26846點，升140點，昨日推出收市競價交易時段的第二階段，納入細價股及准許沽空，市況未見異動。恒指14天RSI升至72.17，為一個半月來最高，處於技術超買，27000點心理關為短期阻力，支持位參考10天線約26600點附近。

焦點股份

融創中國(01918)：宣布按每股18.33元之作價，即較昨日收市價折讓約8.8%，以先舊後新方式配售2.2億股，相當於已發行股本約5.63%及擴大後股本約5.33%，集資40.33億元，淨額約40.02億元，擬作一般營運資金。

招商銀行(03968)：公布季度業績快報，截至6月底半年純利392.59億人民幣，按年上升一成一，每股盈利1.56元人民幣；期內不良貸款率為1.71%，按年減少0.16個百分點。

中煤能源(01898)：發盈喜，預期中期純利按年大幅增加，至15億至18億元人民幣，主要因為上半年煤炭價格繼續保持平穩，公司科學安排生產和銷售業績明顯提升。

巨濤海洋石油(03303)：發盈喜，預期上半年由虧轉盈，主要因為聯營公司的盈利有增長。

中國水業(01129)：發盈警，預期上半年虧損淨額不超過5000萬元，較去年同期的186萬元增加，主要由於股權投資錄得未變現公平值虧損，可供出售金融資產確認減值虧損，出售金融資產收益大幅下跌。

和記電訊香港(00215)今日公布截至6月底止中期業績。

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