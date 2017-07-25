即巿股評 港股直擊

上周，雖然期指上上升的動力相比前周明顯地有所減弱，惟仍不改向上尋頂之勢，不過卻由快牛變成慢牛， 每天逐級而上上破高位，繼續朝着27000點的關口慢慢的進發。同時，期指已經連升了十一天，情況十分罕見，亦足見現時市底之強。至昨天，即月期指曾高見26904點，與上期所述的本月目標27000點只有一百點之遙，看來於未來一兩天內很大機會能成功向上突發該關口。本周五將是即月期指的結算日，根據上述的市況來看，如沒有突如其來的事件發生，期指能維持在高位（26600點之上）結算的機率很高，不過建議各投資者應當留意本月結算及轉倉水平，因相信對八月初市況的走勢會帶來一定程度的啓示。筆者認為未來數天期指有機會向上升多一段至下一個重要阻力27330點附近（即2015年6月24日之高位）進行結算，待結算後才可能出現新一輪明確的方向，因此建議各投資者宜儘早作出準備，部署合適的期權策略以近來新一輪的走勢。

技術分析方面，期指在不經不覺間已連升了十一天，惟暫時市況亦未出現明顯轉弱的跡象，雖然現時部分的技術指標確實已經出現了超買的情況，如RSI及隨機快慢步指數等，不過同時希望大家留意，於此輪升浪中（十一連升），每個交易日的底位亦較前一天的為高，這亦反映出市底現時確實很強，相信出現超買後可以再超買的機率很大，更高的指數相信還在後頭；另外，在DMI圖中顯示，ADX線仍然向上，並未出現轉向的情況，而MACD圖中的牛差距亦不斷擴闊中，兩者皆反映此輪升浪還未到盡頭。現時，向上的下一個主要的阻力位應該會是2015年6月24日之高位27330點，只要未來期指能保持在26600點之上運行，相信此關位應該很快便會到達。否則，期指便可能要下試26200點左右較重要的支持。

策略方面，以期指近期的走勢，以筆者的經驗，似正是暴風雨的前夕，未來新一波行程似很快便會出現，雖然筆者認為向上的機會較大，但因期指始終仍是處於較高的位置下，故建議各投資者宜保守點於現水平開倉同時做8月Long Call27600點及8月Long Put26000點，以昨天收市價計，期權金成本分別為97點及127點，如未來期指收市價跌穿26600點的話，8月Long Call倉可先行考慮止蝕，相反，如期指收市升穿27330點的話，則8月Long Put倉便應考慮止蝕。

Email: [email protected]

編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。