即巿股評 港股直擊

筆者昨天文章指出周初料在26600-26900點之間整固，結果昨天在26675-26882點運行。今天開始步入轉倉期，如今天升穿26900點，大市在月高位水平結算的機率便很大。筆者之前的分析已指出，本月高位有望見27200點水平，仍有望本周內達標。

現時日線及周線均已達向心系統的超買水平，昨天的分析已指出不論哪一個整固模式，8月初再大升的機會是很低。筆者早前已持有8月26600點的認購期權，昨天沽出75%的8月26800點認購期權，組成-28點的牛跨組合，可說是立於不敗之地，不用擔心大市回調或橫行消耗時間值，剩下的26600點認購期權，筆者會用上移止賺位方式操作，待大市回調跌穿小時圖支持時，便會沽出8月26800點認購期權，收回本金，昨天早上小時圖支持位已上移至26700點，所以跌穿時便進行操作。

分享失敗經驗

這種操作方法，在部分朋友眼中是又蠢又笨，升市莫估頂，為何筆者又擔心呢？筆者作為全職炒家，一家的生計都靠在市場操作為生，稍一不慎可不是個人賠錢可以了事。筆者多年習慣入市前都先已準備好計劃，定好入市資金水平。如採用沽出期權收取期權金的策略，會因按金及波動率影響，難以準確定出一套任何市況入市而又令資金保持不變比例的公式，並不是學習計量分析的人士，會考慮的操作方法。而且大市一但風雲變色，大裂口跳空，亦不見得止蝕位是萬無一失的，所以筆者會以資金管理由操盤時最重要的守則。

以現時單邊市為例，筆者入市前都會定好止賺水平，一但觸發便止賺好了。若大市急劇波動，都難免進退失據。筆者分享在2015年大時代操作失敗經驗供大家參考，筆者一向都認為，失敗的經驗比成功的經驗寶貴！成功的操作只賺了錢，失敗的操作卻賺了錢都買不到的經驗，心得及進步的機會。2015年3月13日向心系統發出見底訊號，筆者買入4月24000點的認購期權，在3月30日已升抵預期的目標，筆者沽出24400及24600點的認購期權，把七成的倉位組成負值的牛跨組合，收回本金，已立於不敗之地。在4月1日大市再向上升，由於筆者於當天下午需要出發去台灣參與活動，便把餘下的倉位構成牛跨。

4月8日回港，大市便裂口高開，風雲色變。由於已大幅上升遠離了安全買入訊號，筆者當然不會加倉，4月9日再次裂口大升，且單日大幅波動，當時系統沒有發出沽訊號，只是筆者感覺不妙的情況下，便沽出了認沽期權操作。結果淡倉部份於4月13日平倉止蝕，不單把之前成功操作的好倉盈利通通輸掉，連本金都輸掉不少。

在2015年的大幅升浪中，筆者的系統未有出錯，錯的是筆者個人自把自為，所以自食其果。對筆者而言是一個深刻的教訓，同時也使自己更用心去提升對資金，風險管理的技巧。現時大市已超買，如果再一次出現大時代大幅抽升，筆者現時保留小量裸頭倉位，去捕捉這個低機率的可能性，而在系統發出沽訊號前，亦絕不會進行淡倉操作，望跟各位在市場操作之路上互勉。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。