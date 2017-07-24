港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚受壓。港股九連升斷纜後，今日見支持。不過大市成交額不足800億元，下跌股份比例亦較高。

恒指高開13點，開市後曾倒跌31點，見26674點全日低，其後發力，最多升175點，報26882點，再創逾兩年高，中午收升122點，波幅上午成形，午後在26800點水平爭持，升幅一度收窄至100點內，尾段回勇。今日推出收市競價交易時段的第二階段，納入細價股及准許沽空，市況未見異動。恒指全日收報26846點，升140點或0.5%，創2015年6月25日以來收市新高。大市今日下跌股份比例為52%，上升股比例為48%。

全日成交額791.27億元，較上日減少約60.1億元，為超過一周新低。

國企指數收報10820點，升33點或0.3%。

恒指即月期貨收市升104點或0.39%，報26878點，高水31點。

A股，滬指升0.39%；深成指升0.38%。兩市成交額約4929億元人民幣。

歐洲三大股市最新受壓；美國道指期貨最新跌19點，報21499。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲美銀美林上調目標價至331元，股價午後高見302.8元創上市新高，收市升1.8%；本周五公布業績的友邦(01299)升0.1%；中銀香港(02388)升1.2%。長和系續強，長江基建(01038)獲大和上調評級至「買入」，目標價上調至80.2元，股價創逾一年高，收市升3.7%；電能(00006)升2.6%；長和(00001)升0.6%；長實地產(01113)升0.5%。相反，瑞聲科技(02018)跌3.8%，為表現最差藍籌；華潤電力(00836)跌2.9%；國泰(00293)跌1.5%。

焦點板塊

中資金融股：今日領漲大市。藍籌內銀建行(00939)升0.9%；工行(01398)升0.6%。內險股回勇，平保(02318)升1%；新華保險(01336)升4.8%，為升幅最大國指成分股；太保(02601)升0.9%；太平(00966)升4%；太保(02601)升0.9%；國壽(02628)升0.6%。另外，中國信達(01359)曾見3.32元創23個月新高，收市升2.8%，連升第4日。

汽車股：歐洲車廠包括：戴姆勒、BMW、福斯、奧迪和保時捷等，捲入涉嫌自1990年代起聯合壟斷的指控。本港的中資汽車股則造好，吉利(00175)獲光大證券續叫買入，收市升5.9%，為表現最好藍籌；華晨(01114)獲大摩唱好，目標價睇30元，曾飆升13.8%，收市升8.5%；長汽(02333)中期純利急挫49%，挫7.1%後見支持，收市報10.04元，無起跌；廣汽(02238)升2.1%。零件商敏實(00425)創上市新高，收市升4.6%。零售商方面，廣匯寶信(01293)升4.7%；永達汽車(03669)升7.3%；大昌行(01828)升6.4%；美東汽車(01268)升4.7%；正通(01728)升3.1%。

濠賭股：瑞信預計澳門7月份賭收增長有機會勝該行預期，又指未來兩周有多隻濠賭股公布第二季業績，相信表現符預期。濠賭股今日跑贏大市，銀娛(00027)升3.6%；金沙中國(01928)升1%；永利澳門(01128)升2.1%；澳博(00880)升1.1%；新濠國際(00200)升1.7%。

內房股：走高後升勢回落。融創中國(01918)董事長孫宏斌昨日強調重視現金流，並把公司安全放在首位，股價創上市新高後回落，收市升1.8%。另外，時代地產(01233)創上市新高，收市升2.2%；雅居樂(03383)獲中金上調目標價，股價創逾4年高，收市升2.4%；中國金茂(00817)升0.3%；禹洲地產(01628)創上市新高，收市升1.5%。龍湖地產(00960)創上市新高後倒跌2.5%；中海外(00688)跌1%。

鐵建及建材股：今日表現落後，中交建(01800)跌1.5%；中鐵建(01186)跌1.9%；中鐵(00390)跌0.9%；中車(01766)跌0.7%；中車時代(03898)跌2.1%。水泥及建材股方面，海螺水泥(00914)跌2.1%；華潤水泥(01313)跌2.8%；金隅(02009)跌1.5%；中建材(03323)跌1.8%。

焦點股份

中國電力(02380)：一度挫5.7%創逾3年新低，收市跌4.7%，成交額3.02億元。集團發盈警，預期截至6月底止中期盈利將按年跌逾70%。該公司去年同期盈利19.26億元人民幣。花旗最新把中國電力目標價由2.5元下調至2.4元，維持「沽售」評級。

昂納科技(00877)：集團發盈喜，料截至6月底止六個月純利按年增長不少於60%。股價收市升6.8%，報5.34元，成交額1.03億元。

神州控股(00861)：股價急挫14.1%，成交額8030萬元。集團宣布進行4供1，供股價每股4元，集資13.4億元至14.5 億元。供股價較上周五(21日)收市價5.68元折讓29.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。