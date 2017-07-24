港股直擊 即巿股評

早於7月初收到一名讀者提問：「聶sir，國農金融投資(08120)股價於5月31日起下跌已超過25%(截至7月5日)，然而僅於5月26日高見0.113元，跟配股價0.10元只差13%，有心人理應獲利不多。再看中央結算系統(簡稱CCASS)首10多名持份者持股也似乎變化不大，請問此股近期的下跌，表示有心人受細價股暴跌潮影響要蝕賣股份，還是在哄騙散戶沽貨，之後再趁低吸納股份呢？謝謝！」

早前配股貨分布

筆者已於7月11日作出回覆，當時表示此股早於3月31日晚上宣布配股，規模為1.538億股，配股價則是0.1元，較宣布當日收報0.11元折讓9.09%，較上限少於20%連一半也沒有，反映屬低折讓配股。到了4月21日傍晚宣布配股完成，當晚配股貨被放入CCASS，由三名參與者全數接貨，分別是阿仕特朗資本管理(7380萬股)、君陽證券(4500萬股)和康證(3500萬股)；而到了7月10日，三者持有的配股貨變為1756萬、7800萬和3334萬股，並有1070萬和967萬股分別在國農證券和新鴻基投資服務，五名參與者合計持有1.4927億配股貨(如下表)，即只有453萬股已釋出市場，佔配股貨不足3%，反映仍有大量的散貨空間。但想指出於7月21日再看CCASS數據時，君陽證券和新鴻基投資服務均沒有變化，阿仕特朗資本管理增持666萬股，康證和國農證券則分別減持3340萬和260萬股，計出淨減持2928萬股，撇除「射倉」可能，仍有近1.2億股配股貨未有釋出市場，佔總體超過78%，反映散貨量不大。

成交偏少呈陰跌

回看之前回覆看法，誠如讀者所言，股價於5月26日高見0.113元後便無以為繼，其後兩個交易日(5月29和30日)仍是收於0.109元，較配股價高出9個價位，而從6月1日至7月10日共28個交易日，只有24日錄得成交，累計約1.16億股，即或全數僅換手一次，佔公眾持股量7.75億股仍不到15%，期內平均每日成交量約484萬股，佔公眾持股量約0.62%，可見成交偏少，為「陰跌」格局，所以認為有心人暫時未有托價散貨意欲，不排除與6月27日出現的細價股暴跌潮有關。觀乎6月28日至7月10日收市價介乎0.085至0.08元，暫看呈橫移狀態，倘若收市價能維持在0.08元或以上，可視為股價已見喘定的訊號，能承受風險者可考慮繼續持股觀望。否則見連續兩天或以上失守0.08元，便要有股價續跌的心理準備，屆時可能要考慮是否該止蝕離場。

應否持股的考量點

觀乎7月10日起的股價表現，未有收於0.08元，並於7月12和13日分別高收於0.101和0.095元，理應可持股繼續觀望。不過自7月14日起股價再見偏軟，於7月20和21日分別收報0.081和0.083元，貼近0.08元，暫仍維持早前看法，若見連續兩天或以上失守0.08元，傾向認為股價會續跌。最後想指出上述CCASS參與者的持股變化，應存在「射倉」可能，實則已釋出配股貨低於3000萬股，理由是於7月20日申萬宏源證券增持1180萬股，應是來自國農證券和瑞邦證券分別減持780萬和500萬股產生，後者承接了早於7月14日康證釋出貨量，當日還有820萬股由恆億證券承接，截至7月21日沒有變化，即連同上述申萬宏源證券增持股數，保守計算最少2000萬股被「射倉」，就是最多只有1381萬股已釋出市場，佔總體配股貨還不到9%，以配股價0.1元較7月21日收報0.083元，承配人的賬面損失17%，金額約238萬元，也可視為能承接風險者繼續持股的另一理由。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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