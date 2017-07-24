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利物浦足球俱樂部與西藏水資源建合作關係

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利物浦足球俱樂部宣布，與西藏水資源(01115)正式成為中國區礦泉水官方合作夥伴。

西藏水資源將獲得利物浦足球俱樂部的一系列營銷和宣傳資源，包括電子媒體和社交媒體的支持，以及可利用俱樂部的現役球員和傳奇球員。

西藏水資源執行董事王克勤表示，這次合作將進一步鞏固公司旗下瓶裝水品牌的品牌價值和市場影響力，為未來進軍國際高端礦泉水市場奠定基礎。

利物浦足球俱樂部首席商務官兼董事總經理Billy Hogan稱，期待與西藏水資源共同合作，為球迷創造更多互動的機會，同時助其在中國進一步提升品牌形象。

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