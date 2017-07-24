即巿股評 港股直擊

以為港股上周五開始要回吐，今日都係咁上下要抖抖，誰知今早再度回勇，又創逾兩年新高。恒指高開13點後，一度倒跌13點，見過22675點即回勇，半日最多升175點，見26882點半日高位，亦創超過兩年高位。半日恒指報收26829點，升122點；國指則升31點，報收10818點。

重磅股方面，騰訊(00700)再見300.6元高位，其後升勢回順，半日升2.8元，報收299.8元。大笨象(00005)就唔上唔落，目前企喺75元樓上整固，若然大市要進一步挑戰二萬七水平，大笨象係時候發力。至於星期五派成績表嘅友邦(01299)成為市場焦點，股價微升兩粒神，而高盛將其目標價由63元輕微調高至64元。

要數大行調高目標價，呢期最狼要數大摩，剛剛大摩又嚟魔笛追魂，將華晨(01114)目標價由17元大幅調高至30元，刺激華晨股價一度高見19.1元新高，半場升勢回順，報收18.3元升9%。阿Man之前都叫過由長汽(02333)換馬至華晨，可以話時間啱啱好，而華晨股價亦已順利達標，暫時唔建議高追，以18元為止賺目標，有貨可以持有，唔落番18元唔急食糊。吉利(00175)再有大行唱好叫買入，股價低開高走，最高見18.74元，半日報收18.62元。

內險股續領風騷，平保(02318)、太保(02601)齊齊升逾1%，最勁係新華保險(01336)，股價升逾4%，成為表現最勁國指成分股。內銀股普遍向上，成為支持大市向上嘅動力。

下星期澳門將公布7月份博彩收入，濠賭股又偷步炒上，數嚟數去圖表最靚仔係銀娛(00027)，股價半日升3%，順理成章係表現最佳濠賭股。而阿Man之前一直睇好嘅新濠(00200)經過一輪調整後，似乎亦站穩腳，股價只要能企穩喺18.75元樓上，有權再重拾升勢。

上周阿Man重點推介永達汽車(03669)，結果上周五發盈喜，以為好消息出貨先高後低，誰知下半場跌幅收窄，仍錄得升幅，只不過係玩震倉，當日呼籲大家趁回吐執平貨，結果今日又再創新高，半日升逾5%，一步步向12元目標價推進。

手機設備股個別發展，瑞聲(02018)被大細摩雙雙質疑，股價今日逆市再跌3%，現價105.9元，逼近20日線(約104元)，吼住呢個位睇有冇得彈。至於舜宇(02382)周五略回今日回勇，股價半日升近3%，睇嚟要晉身紅底股身份唔太難。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)