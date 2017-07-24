港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚低收。港股九連升告終後，今早回勇，恒指再創逾兩年新高。板塊以汽車股和內房股最為突出。

恒指高開13點，開市後曾倒跌31點，見26674點半日低，其後發力，最多升175點，報26882點，再創2015年6月26日以來新高。恒指中午收報26829點，升122點或0.5%，大市成交額422.56億元。

國企指數報10818點，升31點或0.3%。

A股半日靠穩，滬指升0.18%；深成指升0.02%。

藍籌金融股領漲，建行(00939)升0.9%；平保(02318)升1.4%；工行(01398)升0.4%；本周五公布業績的友邦(01299)升0.3%；中銀香港(02388)升1.3%。另外，騰訊(00700)高見300.6元平上市高位，半日升0.9%；長江基建(01038)獲大和上調評級至「買入」，目標價上調至80.2元，股價創逾一年高，半日升3.3%；電能(00006)升2%；銀娛(00027)升3%。相反，瑞聲科技(02018)跌3%，為表現最差藍籌；華潤電力(00836)跌2.2%。

焦點板塊

汽車股：有報道稱歐洲車廠包括：戴姆勒、BMW、福斯、奧迪和保時捷等，涉嫌自1990年代起聯合壟斷。本港中資車股造好，吉利(00175)獲光大證券續叫買入，半日升5.9%為表現最好藍籌；華晨(01114)獲大摩唱好，目標價睇30元，曾飆升13.8%，半日升9.1%；長汽(02333)中期純利急挫49%，挫7.1%後跌幅顯著收窄，半日跌1.4%。零件商敏實(00425)創上市新高，半日升2.2%。零售商方面，廣匯寶信(01293)升3.9%；永達汽車(03669)升5.2%；大昌行(01828)升3.6%；美東汽車(01268)升2.5%。

內房股：另一跑贏板塊。融創中國(01918)董事長孫宏斌昨日強調重視現金流，並把公司安全放在首位，股價創上市新高，半日升6.9%。另外，時代地產(01233)創上市新高，半日升1.9%；雅居樂(03383)獲中金上調目標價，股價創逾4年高，半日升2.7%；中國金茂(00817)升1.1%；禹洲地產(01628)創上市新高，半日升3.7%。不過，龍湖地產(00960)創上市新高後倒跌2.3%；中海外(00688)跌1.2%。

焦點股份

中國電力(02380)：一度挫5.7%創逾3年新低，半日跌5.4%，成交額2.17億元。集團發盈警，預期截至6月底止中期盈利將按年跌逾70%。該公司去年同期盈利19.26億元人民幣。花旗最新把中國電力目標價由2.5元下調至2.4元，維持「沽售」評級。

昂納科技(00877)：集團發盈喜，料截至6月底止六個月純利按年增長將不少於60%。股價創近3個月高，半日升5.4%。

神州控股(00861)：股價半日急挫13.4%，成交額5470萬元。集團宣布進行4供1，供股價每股4元，集資13.4億元至14.5 億元。供股價較上周五(21日)收市價5.68元折讓29.6%。

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