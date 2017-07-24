訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:59 港股直擊 即巿股評

【異動股】神州控股挫逾14% 折讓近三成供股

放大圖片

神州控股(00861)股價急挫，暫時最多跌14.6%，見4.85元創逾兩年低，現跌12.5%，成交額4730萬元。

集團宣布進行4供1，供股價每股4元，集資13.4億元至14.5 億元。供股價較上周五(21日)收市價5.68元折讓29.6%。

供股所得款項將用作為投資一家於中國從事開發及應用健康醫療行業大數據分析的公司，或其他潛在的投資及任何可能合適的收購機會，以及償還債務和利息費用及一般營運資金。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。