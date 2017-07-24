港股直擊 即巿股評

神州控股(00861)股價急挫，暫時最多跌14.6%，見4.85元創逾兩年低，現跌12.5%，成交額4730萬元。

集團宣布進行4供1，供股價每股4元，集資13.4億元至14.5 億元。供股價較上周五(21日)收市價5.68元折讓29.6%。

供股所得款項將用作為投資一家於中國從事開發及應用健康醫療行業大數據分析的公司，或其他潛在的投資及任何可能合適的收購機會，以及償還債務和利息費用及一般營運資金。

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