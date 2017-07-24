即巿股評 港股直擊

上個星期五(7月21日)揀咗隻恒指牛(67379)出嚟，諗住即日鮮就算啦；誰知得朝早11點至11點半，同埋下晝2點50分呢兩段時間，5分鐘圖見SlowSTC(14,3)出現超賣。不過無論你喺邊個時間入市都好，其實去到臨完場前5分鐘圖SlowSTC(14,3)由超賣回升返做超買，只係同一個問題又出現：點數唔多郁，即使捉得到超買同超賣嘅買/賣靚位，但牛證唔肥嘅情況之下，除非你好大注，否則都好大機會過weekend博一博。

持貨過weekend其實又無乜嘢嘅(小注先係呀！如果好大注嘅話，過1分鐘我都驚你唔掂)。噚日一早起身就見到電視機左上角mark住咗個八號風球，唉~仲諗住入書展八掛吓本書銷情如何添，好彩點零鐘個風收工，3點幾書展重開，小妹4點零5點落到灣仔，嘩！人流恐怖過我平日返工，喺書檔簽咗十零本書之後就閃人啦，年紀大，怕人多；不過今晚都會再去，睇吓噚日簽落嘅「簽名版」有無人要嘛(記得1A-E12呀)。

今朝再踩入灣仔(返工呀)，雖然少咗班家長同拖喼，但灣仔仍然水洩不通，貿發局話因為噚日朝早八號風球，書展有一段時間無開到，所以呢兩日就開耐啲補返；anyway，你咩時間開我都係要兜路行返工，依家10點7分，其實我都只係返到公司唔夠10分鐘，見到恒指由今朝做完U盤之後升得嗰幾十點，到依家有氣有力咁升過百點，過咗夜嘅(67379)就當然可以開餐啦；如果無揸住隻牛仔過weekend嘅話，唔緊要，今日再嚟過。

拆開恒指5分鐘圖見到今朝恒指開市後四支陽燭「嘭嘭嘭嘭」咁彈咁上去，最高暫時做過26875點，開恒指牛熊證街貨圖睇，用恒指最高位個點計算，最貼價個堆熊證26800至26899點，呢度嗰704張期指有大部分已經打咗靶，再對上三個100點嘅範圍，每個都至少有超過700張期指嘅街貨係度standby，又肥又近。

向下牛證，最貼價個part就人系26300至26399點，呢度有347張期指，而最重貨區嘅牛證就喺25500至25599點，呢度有相當於881張期指，但同現價比，唔用計數機，心算都計到有逾1300點嘅距離，咁鬼遠，而且又唔係過千張期指咁吸睛，搵鬼睇咩。

返過去睇日線圖，其實恒指由上個星期升穿保歷加通道頂變成依家返番入去保歷加通道裡面，事關呢幾日保歷加通道口係咁拓寬比位恒指上，所以即使上個星期尾14RSI已經上到70，今日都仲有本事上到72添。雖則以鐘擺理論計，但凡超買/超賣嘅時候，市況逆轉嘅機會好高；不過，喺市況偏強嘅時候，超買都可以再超買，27000點呢個位，我估好多人都覺得個市點都要破一破，恒指牛(67809)，收回價26300點，同現價有逾500點差價，約44陪槓桿，即日鮮又得；同上星期個策略：小注過夜博第二日彈升亦得，得咗！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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