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今日 10:07 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國電力挫半成 料中期盈利大插逾七成

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中國電力(02380)逆市下挫，暫時最多跌4.7%，見2.66元創逾3年新低，現跌3.6%，成交額7180萬元。

集團發盈警，預期截至6月底止中期盈利將按年跌逾70%。該公司去年同期盈利19.26億元人民幣。

該公司表示，盈利下跌主要由於期內煤炭價格上漲，導致火力發電燃料成本大幅上升，及集團水電廠所在流域降雨量持續偏低，導致水力發電量錄得雙位數字的降幅。

花旗最新把中國電力目標價由2.5元下調至2.4元，維持「沽售」評級。

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