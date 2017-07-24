港股直擊 即巿股評

港股上周五九連升斷纜，大市在26800附近有阻力，市場本周初觀望氣氛較濃，料高位爭持機會較大。

華爾街股市上周五偏軟，通用電氣第二季度收入倒退一成二；加上科技股由高位回落，以及油價跌超過2%，都拖累大市向下。道指收市報21580點，跌31點或0.15%；納指收報6387點，微跌2點，結束連續10日升勢。總結全個星期，道指跌0.3%；標普500指數升0.5%；納指上升1.2%。聯儲局將於本周二至三議息，市場普遍預期聯儲局按兵不動，維持指標利率於1.25至1.5厘區間。市場關注周五公布的第二季經濟增長初值，市場預期增長率將會加快至2.6%。

另外，美國企業季績高峰期，本周公布業績的包括Google母公司Alphabet、Facebook、亞馬遜、卡特彼勒、波音、麥當勞、埃克森美孚及雪佛龍等。

歐洲股市周五跌至近兩周最低，斯托克歐洲600指數下跌1%；汽車股重挫，有報道稱戴姆勒、BMW、福斯和奧迪、保時捷等主要車廠，涉嫌自1990年代起聯合壟斷。投資者宜留意事態發展。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.75元，較本港上日收市跌0.35元。中移動(00941)近期發力回升，ADR仍向好，收報84.59元，升0.34元；聯通(00762)ADR報11.61元，升0.19元或1.7%，聯通A股發布澄清公告稱，正在與潛在投資者談判，未簽署任何協議。

騰訊(00700)ADR收報298.24元，升1.24元。國壽(02628)ADR收報25.43元，升0.23元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.66元，跌4仙；中石油(00857)ADR收報4.89元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報6元，無升跌。

ADR港股比例指數報26738，較上周五恒指收市升32點。恒指上周五收報26706點，跌34點或0.1%，九連升斷纜。7月的高位暫時是上周四的26974點，本月尚餘6個交易日，料高位爭持整固機會較大，初步支持位在10天線約26400點附近。市場觀望重磅股公布中期業績，友邦(01299)將於周五派成績表，券商普遍看好業績增長，留意短期走勢。

焦點股份

長城汽車(02333)：公布中期業績快報，上半年淨利潤24.92億元人民幣，按年跌四成九，主要因為產品促銷，影響收入及毛利率，以及加大SUV產品的研發投資。

賽晶電力電子(00580)：宣布控股股東兼主席項頡，以及執行董事龔任遠和岳周敏，按每股1.72元向中國恒天控股出售集團合共1.25億股持股，相當於已發行股本約7.8%，套現約2.15億元。出售價較上周五收市價每股1.82元有約5.49%折讓。

新鴻基公司(00086)：發盈喜，預期上半年盈利較去年同期的2.76億元，增加超過1.5倍，主要因為投資業務有好表現，以及私人財務業務的盈利貢獻增加。

國泰君安證券(02611)：公布業績快報，公司上半年純利47.54億元，按年跌5.3%，主要因為2016年同期出售海際證券股權產生投資收益。