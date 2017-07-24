即巿股評 港股直擊

由今天開始筆者的分析文章逢星期一，三，五將會在信報跟大家見面，感謝大家支持。上周大市如筆者分析，持續尋頂， 不過現時有兩個危險訊號，短線大市料需要消化整固一番。首先，計量分析的基礎是以機率思考，用上統計學的方法去計算機率的問題！以標的於當時的位置來分析大市所處的趨勢及計算其後走勢的機率。以周五收市價26706點計算，距離200天均線11.4%，已達危險水平，如不是向下回調，便是牛皮橫行，以時間代替調整空間！這個訊號反映8月上旬整固的壓力不輕，現階段建立8月好倉並不適當。

其次，以筆者自行研發的向心系統分析， 現時已升穿周線圖阻力26600點水平，發出輕微超買訊號。加上周初期指需要進行轉倉，由今天至周三都傾向反覆整固，轉倉區料在26500-26900之間。現時有65%的機率大市會在26600-27000點間完成結算，對7月高位結算審慎樂觀。

從向心系統日線分析，大市有機會以兩個模式運行，由於現時日線波幅區間漸漸收窄，由現時至8月上旬大市都會在26500-26900間牛皮整固。模式一，由於周線已出現超買，經本周整固消化後，大市會於本周下旬抽高結算，甚至升穿27000點，之後大市反覆上升至8月首個轉折日，於8月4日見頂，之後出現回吐。至8月下旬才再重拾升勢。如以模式一運行，將會以時間代替下調的空間，再次出現4月及6月的情況牛皮細波幅的情況，消化整固一番。

模式二，本周初會先行回調至26600點水平尋支持，之後便再上升，且升穿27400點水平，使周線出現較深的超買情況，並於8月4日後反覆回落，最終出現8月低收，終止多月連升的局面。現階段說那個模式成立機會最大，為時尚早，最少都要完成7月結算後才可初步計算。

操作的考慮

模式一，大市會呈細波幅窄幅整固，最終會以大波幅突破，與3月16日，4月20日，5月9日，7月11日的情況相似，由於周線及月線均仍是單邊上升，向上大波幅突破將是建倉訊號。模式二，出現回調，將會帶來一個低吸建倉的機會，大市會下測26000點水平，且在26000點水平上下穿梭!整固後才再上。時間上傾向在8月18日前後見8月底部。屆時便要買入9月期權進行操作。現時筆者持有8月26600點的認購期權長倉，如本周高見26900或之上水平，便會進行鎖倉，靜待下次建倉訊號。

好股不應太早走

多篇分析都有分享一些個股，全都在上升趨勢中，現時升幅已巨，一但沽出，便難再有低位給大家安全建倉。遇到這種情況仍是上移止賺位來操作比較理想。今天在信報分享了兩隻個股，也在此跟大家分享另一隻三線內房中國奧園(03883)。7月21日評級機構標準普爾上調企業信貸評級，由「B」調升至「B＋」，評級展望「穩定」。但其升勢是在2月8日起步，5月24日後更有加快的情況！不經不覺由2月8日起計，升了105%。而且成交大增，且公司市值亦勉強足夠納入「深港通」名單。是否有春江鴨部署？這不是計量分析討論的範圍！但中國奧園已升穿2015年大時代高位，由2009年至2017年，基本上都是在大型區間市運行，現時破位向上，正符合追強者的要求！大家不妨現價買入，把止蝕位放在2.7元水平，由於止蝕位很遠，可以為個股提供很大的震盪空間，不易震走。但同時也應緊記，細注入市，投機便好。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。