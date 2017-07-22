即巿股評 港股直擊

隔晚美股標普500指數與納指甫開市即破頂，道指則高位徘徊，而恒指年初迄今升幅逾兩成，更出現「九連升」，令不少股民心思思要否加倉、追貨。不過，在行動之前，且先看看恒生指數出現「九連升」的機會率有多大？

自2000年至今，合共4327個交易日裏，恒指出現連升9個交易日或以上的情況只出現過7次(未計今次)，佔期內交易日總數的1.8%；而「十連升」更是非常罕有地只出現過4次。若把統計時間拉長至1990年迄今，恒指最長連升紀錄乃1999年11月所保持的連升11個交易日。由此可見，「九連升」在周五止步，其實亦屬意料之內。那麼，九「升」連珠，到底主何吉凶？

統計過去17年間，恒指出現「九連升」或以上斷纜後，在隨後5個、10個或20個交易日後，恒生指數平均表現(或表現中位數)皆錄得跌幅，分別為平均下跌0.4%、0.4%及1.3%(中位數變幅分別下跌0.8%、0.2%及1.1%)。這意味恒生指數下月反覆偏軟的機會較高。

再參考本報專欄「信圖分析」7月3日刊文，過往40年恒指8月份平均錄得約1.44%按月跌幅，屬12個月之中表現第二差的月份；下跌比例約60%，是下跌比例最高的月份。故此，即使本月收升，恒指要連續8個月都錄得升幅，難度可謂頗高；相反，8月甚有可能進入整固格局。

昨天本欄提到，港股歷次牛三走勢而言，恒指普遍會在展開最後升浪之前，先行創出52周新高，之後出現平均約12%的調整幅度，並下試250天線水平。根據以往最後升浪歷時的長度，一般較少超過100個交易日(平均壽命約54日)。所以，計及恒指這輪升浪自去年12月底開始，至今已運行了139個交易日，由此推算恒指的最後升浪或許尚未出現。

換言之，如果認為目前處於牛市中期，股民要食到這個平均升幅達35.6%(中位數為38.1%)的最後升浪，或須先經歷短期回調，調整幅度平均約12%；而恒指現水平(周五收於26706點)與250天線(約23742點)恰巧相距12.5%。

參考EJFQ系統內的無基準輪動圖，恒生指數連續8個交易日向右上伸延，相對動力與相對表現皆造好，並與國企指數先後於4個和3個交易日前移入領先方格，反映兩大指數上升勢頭仍然完好，惟尚未能扭轉恒指周線相對動力反覆下跌的趨勢，意味中線角度看，恒指的上升動力正在減弱。

恒生綜合指數行業分類的日線無基準輪動圖【圖】則顯示，過半數板塊已移入領先方格，且11個板塊中，有10個板塊相對表現及相對動力處上升狀態，反映多個板塊暫時表現仍不俗。不過，要留意個別板塊如消費品的相對動力呈減弱跡象。

信報投資研究部

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