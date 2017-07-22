即巿股評 港股直擊

港股近期走勢理想，恒指連升9個交易日，直到周五才出現輕微調整。大市氣氛向好，不少分析指與內地資金持續湧港有關，而事實上，觀察北水的流向，已經成為不少投資者部署時的考慮因素之一。

筆者在本欄曾經提過，港交所(00388)自今年3月開始，會公布內地投資者經港股通渠道，買入每隻港股的持倉變化，通過一些簡單的計算，就可以知悉北水近期部署壬的趨勢。當然，由於持倉變化要等待交收後，即T+2的日數後才可顯示出來，數據會有遞延兩個交易日的情況，但相關數據對投資者來說，仍有頗高的參考價值。

為了方便投資者跟進北水資金流入的趨勢，我們已經將有關計算，制訂成網頁供大家參考，各位如有興趣，可以到發行人的網站查閱。根據計算，在截至周二(7月18日)的5個交易日，工行(01398)取代了滙豐(00005)，成為最多北水流入的股份，5日合計流入逾28億元，工行股價亦持續破頂，周五高位曾觸及5.4元。

事實上，不少資金近期亦見偷步炒作工行，特別在牛證方面，部署產品的街貨量已持續上升，個別更升至100%。如投資者想部署工行，或可考慮工行購(28581)，行使價6.02元，17年11月到期；而牛證方面，亦可考慮工行牛(66752)，收回價5.01元，18年2月到期。

除了工行外，不少內險股亦成為北水的追捧對象。新華保險(01336)緊接工行，成為5日內第二多北水流入的股份，5日合計流入近10億元；至於中國平安(02318)及中國太平(00966)，期內亦分別流入4.2億及3.2億元。內險股近期持續強勢，部分股份更突破52周高位，直至周五才出現回套。

如因應北水流向，想作看好內險股部署，平安的看好選擇可參考平安購(18629)，行使價65.88元，18年1月到期；至於太平的看好選擇，亦可留意太保購(23022)，行使價25.58元，18年2月到期。

另外，港交所公布的數據，亦包括港股通的持續比例，即究竟該公司的已發行股數中，有多少由內地資金通過港股通持有。截至周二，十大港股通持倉比例的股份中，較值得留意的有排第6及第7的兩隻汽車股廣汽(02238)及長汽(02333)，北水持倉比例高達27%及26%。汽車股過去一段時間表現強勢，直至近期升勢才略作放緩，投資者或可觀望具北水支持的汽車股，走勢能否逐步回勇。

如看好廣汽，或可考慮廣汽購(24018)，行使價19.88元，18年2月到期。至於看好長城汽車，或可考慮長汽購(16797)，行使價12.88元，18年10月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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