港股直擊 即巿股評

港股連升9日、創近57個月以來最長升浪後，今日高位整固壓力大。近期熱炒的手機設備股高處不勝寒，多隻強勢股亦回吐。

恒指高開37點，甫開倒跌55點，其後一度回勇轉升38點，見26778點全日高，上午10時20分後再掉頭，最多跌76點，見26663點全日低，中午跌33點。午後甫開曾轉升，不過在手機股沽壓進一步增加下，一度復挫70點，逼近上午低位，尾段一度輕微倒升，惟U盤嘜低。恒指收報26706點，跌34點或0.1%，九連升斷纜。大市今日下跌股份比例為55%，上升股比例為45%。

總結全周，恒指升316點或1.2%；連升兩周累飆1365點或5.4%。

全日成交額851.37億元，較上日少約53.81億元。

國企指數收報10787點，跌59點或0.6%。國指全周升59點；連升兩周累漲535點或5.2%。

恒指即月期貨收市升27點或0.1%，報26774點，高水68點。

A股低收，滬指跌0.21%；深成指跌0.02%。兩市成交額約4441億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新報21581點，無起跌。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌0.5%；昨日創上市新高的友邦(01299)回吐0.8%；平保(02318)挫2.6%；國壽(02628)跌1.2%；港交所(00388)表現反覆，最高見223.8元創近兩年新高，收市跌1%；滙控(00005)跌0.3%。相反，中移動(00941)獲瑞信續叫買，收市升1.9%；聯想集團(00992)董事長兼行政總裁楊元慶表示集團已經賭上身家性命押注人工智能(AI)，股價升2.1%。另外，騰訊(00700)午後高見300.6元創上市新高，惟收市無起跌。

長和系全線造好，電能(00006)中期多賺15.77%，每股派發中期息0.77元，連同特別息7.5元，共派8.27元，績後獲花旗和瑞信升目標價，股價收市大升10.6%，為表現最好藍籌；長建(01038)中期多賺2.65%，大行普遍續持正面看法，收市升5.9%；長實地產(01113)創22個月新高，收市升0.9%；長和(00001)升0.4%。

焦點板塊

手機零件股：熱炒股急吐，昨日創上市新高的瑞聲科技(02018)被大摩唱淡30日內跑輸同業，瑞聲午後一度挫15.3%，收市跌11.7%為跌幅最大藍籌，成交額22.25億元。舜宇光學(02382)一度急挫8.4%，收市跌6.2%，成交額20.21億元；高偉電子(01415)挫5.2%；通達(00698)跌4.8%；比亞迪電子(00285)發盈喜，預期中期利潤將按年大升，股價曾見21.5元創上市新高，收市倒跌0.4%。

汽車股：個別股份明顯跑輸，與沃爾沃成立合營的吉利(00175)挫4.6%，全周挫5.28%為藍籌跌幅王；華晨(01114)跌1.4%；北汽(01958)跌2.5%。相反，東風(00489)升1.2%；推出新SUV的長汽(02333)升2.1%。零售商方面，正通(01728)跌3.9%；廣匯寶信(01293)跌4.5%；中升(00881)跌3.3%。相反，永達汽車(03669)發盈喜，預期中期股東應佔溢利按年大幅增長逾60%，股價創上市新高，收市升1.7%；大昌行集團(01828)宣布10.6億購平治和奧迪浙江經銷店，股價創逾年半高，收市僅升1.6%。

濠賭股：逆市跑贏，金沙中國(01928)升2.6%；銀娛(00027)升0.7%；美高梅中國(02282)升1.8%；永利澳門(01128)升0.2%；澳博(00880)升0.5%。

紙業股：理文造紙(02314)中午發盈喜，預料中期多賺逾五成，股價午後創逾9年高，收市升1.8%，成交額1.25億元。其他紙業股亦造好，玖龍紙業(02689)創逾6年新高，收市升2.7%，成交額1.69億元；晨鳴紙業(01812)升2.8%，其A股升6.3%；森信紙業(00731)升2%。

焦點股份

中國信達(01359)：今早曾升5.2%，創近4個月高，收市升3.3%，為表現最好國指成分股，成交額6.68億元，連升第3日。集團早前公布，把所持60%淮礦地產股權注入旗下信達地產(600657.SH)。

保華集團(00498)：集團中午公布以作價16.13億元人民幣，出售所持全部聯營公司南通港口集團45%股權，料錄得5.8億元淨收益。午後曾飆41.6%，收市僅升8.4%。

紫金礦業(02899)：公布業績快報，截至6月底止中期盈利15.04億元人民幣，按年增1.79倍。股價早段高見2.88元創3個月高，收市倒跌2.5%，報2.75元，成交額1.38億元。

有線寬頻(01097)：公布通訊管理局原則上批准永升入股，股價今早曾升14%，見0.53元逾一個月高，收市升9.7%。

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