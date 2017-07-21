今日有四隻新股上市，收市全部較招股價錄得升幅。
富道集團(03848)開報6.2元，最低見5.66元，最高見6.88元，收報6.88元，較招股價5.56元，高1.32元或23.7%，成交約607萬股，成交額約3853萬元。不計手續費，每手1000股賺1320元。該公司主要在深圳從事提供融資租賃及顧問服務。
創業板新達控股(08471)開報0.325元，最低見0.32元，最高見0.385元，收報0.34元，較招股價0.3元，高0.04元或13.3%，成交約2.9億股，成交額約9877萬元。不計手續費，每手10000股賺400元。
創業板興業新材料(08073)開報1.190元，最低見1.030元，最高見1.210元，收報1.080元，較招股價1.0元，高0.08元或8%，成交約5415萬股，成交額約5997萬元。不計手續費，每手4000股賺320元。
創業板明樑控股(08152)開報0.800元，最低見0.670元，最高見1.270元，收報0.890元，較招股價0.47元，高0.42元或89.4%，成交約9299萬股，成交額約9362萬元。不計手續費，每手10000股賺4200元。
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