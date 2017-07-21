港股直擊 中國財經

內地股市反覆偏軟，深成指先升後偏軟，收報10364點，跌2點，成交2221.43億元(人民幣．下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘117.81億元，用12.19億元或9.4%。

華聯控股(000036.SZ)及瑞和股份(002620.SZ)均漲停，為表現最好「深股通」股份。另外，晨鳴紙業(000488.SZ)升逾6%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於16:02PM，額度剩餘99.52億元，用5.48億元或5.2%。