即巿股評 港股直擊

筆者早於今年6月13日晚上8:49收到一個電郵，標題是一個連結，正是我於去年12月19日在本專欄的撰文，命題為「再談冠華供股布局」。驟眼看來撰寫此電郵的人來意不善，內文既無上款，亦無下款稱位，只是留了一行字：「師苦，你唔係好掂喎」，明顯是想「挖苦」筆者，前文我表示對於此股不論我們如何揣測有心人的部署，幾乎可以肯定都會輸錢。可能如此，那人見今年6月13日收報0.365元，較我發布前文當日收報0.26元，累升超過四成，認為是筆者早前分析錯誤的證明。

再一次懷著感慨

於收到電郵後約16分鐘 (晚上9:05)，我回覆此人電郵：「冠華國際控股(00539)於今年1月5日傍晚發布供股結果，其後於4月25日晚上宣布發行可換股債券，並且那是關連交易。當日收報0.27元，與早前供股價0.25元只差四個價位。到了6月9日(上周五)收報0.29元，較供股價高出16%，最近兩日(6月12和13日) 均見股價上揚，同時於6月12和13日收市後集團發布有關上述可換股債券的通函和公告，明顯是有心人壓價收夠貨來開會投票，所以現在推高股價令散戶較難進場。難道你認為是跟早前的供股有關嗎？敬請閣下在出招前，先做足功課，以免貽笑大方！」至今已事隔超過一個月，並無再收到此人的電郵，繼前文用上「感慨」一詞後，不禁令我於本文要再度「感慨」，若那人純粹為了「挖苦」筆者，才寫下那封電郵，我認為實在沒有必要，皆因筆者未嘗自負到覺得每次分析都是準確無誤，只是在每次發表分析之前，均會進行資料搜集。那怕只是在免費文章表達一個觀點，可能背後已用上數小時來求證，比撰文的時間還要長，只為讓讀者看到分析股份的實況。

分析要持開放態度

再者，我對每一隻股票，都是懷著存開放態度作分析，就如上述的冠華國際控股，有學生於今年4月26日早上私下問我對其在前一晚發表的配售可換股債券 (轉換價為0.30元，較4月25日收報0.27元為溢價11.11%) 公告有可看法，當時表示今次配售對象為大股東，目的是要擴大持股量，預算在完成後股價上揚機會大。另於6月13日下午學生留意到股價異動，兩日累升近26% (0.29 → 0.365元)，股價是否準備炒上，再問我有何看法。當時回應是6月12和13日均發布相關通函和公告，的確可能在開會後便散貨，不等換股債配售完成。而在4月26日股價介乎0.265至0.27元，較6月20日收報0.44元，不足兩個月累升超過六成。

賺盡從來都不易

然而，要「賺盡」從來都不容易，股東特別大會召開日期為6月30日，但股價自6月21日起已見回落，連跌八日至6月30日收報0.28元，與4月26日收報0.27元只差兩個價位。之後股價再無起色，截至7月15日 (上周五) 僅於0.285至0.25元之間徘徊，就股價上下大幅波動的日子與配售換股債的極為吻合，從6月12日至7月10日，此股共發布7則跟換股債相關的公眾文件，再次證明有心人藉著換股債的財技活動將股價舞弄一番。惟有持客觀心態，加上不斷鑽研公司公告的發表意圖，才有望成功捕捉股價規律，達致避險與獲利並重的股票投資效果。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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