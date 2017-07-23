即巿股評 港股直擊

讀者蔡小姐問：「本人28歲，想利用20000元月供8隻股份，長線供20年用作退休收息之用。包括中電(00002)，恒生銀行(00011)，恒基地產(00012)，港鐵(00066)，港交所(00388)，建設銀行(00939)，長江基建(01038)及中銀香港(02388)。這個組合可以嗎？謝謝。」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「整個月供投資組合是不俗，唯一我覺得她沒有將騰訊(00700)作為選擇之一，可能是認為騰訊利息收入不太好。一隻已升數百倍的股票，再升都不是很過分，因為股價已經超出預期。我會建議整個組合可另加騰訊，變相供9隻股份。騰訊於未來一大段時間仍然可以保持強勁，唯一風險就是太勁或會令政府針對。若看長遠投資，不是純粹看派息，還需要看增長空間。整個組合中，我或不會選擇中電，因眾多股份中，其派息是較弱。」

溫傑 新鴻基金融財富管理策略師

「上述八隻股份派息穩定，業務發展良好。在未來經濟長遠向上增長的過程中，適合作為長線資產配置。以股份組合來分析，八隻股份覆蓋公用、金融、地產等幾大領域，惟銀行類別股份單一所佔比例略高(比例接近40%)，建議蔡小姐或可考慮將其中一隻本地銀行股換成其他類別股份(如保險或科技類別股份)；另外，從長遠來看， 僅以股票作為資產配置未必能有效對沖因經濟周期帶來的價格波動風險，建議蔡小姐可考慮將基金、債券納入到投資組合當中，以通過資產組合多元化、平衡投資的方式來分散風險。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「讀者蔡小姐的選股算是不俗，但如果只選8隻股票，恐怕仍會有漏網之魚，例如兩代股王：滙控(00005)及騰訊都未有包括在內。事實上，在今時今日的市況，專業基金經理都不一定能做到很高的阿爾法 (Alpha) ，與其挑戰自己的選股能力，何不考慮以貝他(Beta)方式的投資？貝他通常用作度量個別證券與基標指數的關係，而貝他方式的投資，其實就是指投資在指數之上。從讀者的選股估計，似乎是對中國及香港的經濟及股市前景較有信心，可以考慮月供一些追綜指數的ETF，例如是盈富基金(02800)、恒生H股(02828)或南方A50(02822)等。投資追蹤指數ETF的好處，是可以利用有限的資金作分散投資，能更有效去分散非系統性風險，從而提高經風險調整回報的表現。再者，現在的經濟周期越來越短，今天的天之驕子，他日隨時變成明日黃花。因此，與其依賴自己的選股能力，不如依仗指數服務公司的選股能力。讀者要做的，應該是選擇追綜哪一個市場，哪一個貝他。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。