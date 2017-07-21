理文造紙(02314)中午發盈喜，預料今年上半年股東應佔盈利按年增長超過50%。該公司2016年度同期錄得盈利14.3億元。
股價午後曾升5.4%，見8.37元，創逾9年新高，現升2%，成交額7920萬元。
其他紙業股亦造好，玖龍紙業(02689)曾升3.5%，見11.36元，逾6年新高，現升2%，成交額1.02億元；晨鳴紙業(01812)升2.6%，其A股升5.19%；森信紙業(00731)升4.1%。
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