訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:53 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】理文造紙盈喜漲半成 領漲紙業股

放大圖片

理文造紙(02314)中午發盈喜，預料今年上半年股東應佔盈利按年增長超過50%。該公司2016年度同期錄得盈利14.3億元。

股價午後曾升5.4%，見8.37元，創逾9年新高，現升2%，成交額7920萬元。

其他紙業股亦造好，玖龍紙業(02689)曾升3.5%，見11.36元，逾6年新高，現升2%，成交額1.02億元；晨鳴紙業(01812)升2.6%，其A股升5.19%；森信紙業(00731)升4.1%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。