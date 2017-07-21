即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，納指連升10個交易日，港股今早高開，試圖跟納指一樣嚟吓十連升，可惜喺26800點前行人止步，開市見完高位即掉頭，雖然曾上番26778點半日高位，但喺內地股市下跌，同周末效應影響下，半日最多跌75點，見咗26663低位，其後喺26700水平爭持。半日恒指跌33點，報收26706點；國指跑輸跌69點，半日報收10777點。

電能(00006)宣布派發特別股息，吸引好之徒搶息，股價曾創75.75元高位，半日報收74.85元，升近一成。電力急升，帶動超人系全線上升，長地(01113)創22個月新高62.5元，半日報收62.1元升1.1%；長建(01038)錄得半成升幅；長和(00001)亦升0.6%。

汽車股成個板塊開倒車，吉利(00175)跌3.2%、華晨(01114)跌2.2%，北汽(01958)跌2%，東風(00489)微跌0.3%，廣汽(02238)持平，之前已反艇嘅長汽(02333)反而微升0.2%。銷售商永達汽車(03669)發盈喜，半年溢利按年大幅增長超過六成，股價創9.89元上市新高後出現回吐，好消息出貨股倒跌1.2%，半日收9.47元。計一計條數，永達全年每股盈利如無意外至少有1元，即係現價預期PE落到單位數，用番12倍PE計，永達股價見12元唔過份，人棄我取，呢個時候反而可以執平貨。相反另一銷售商正通(01728)跌3.7%，阿Man唔覺得意外，即使正通業績增長一倍，現價預期PE都15倍，識計數應該由正通換馬永達。至於和諧汽車(03836)玩停賽，缸湖傳聞公司將較停牌前價格折讓5%批股集資逾2億元。

一對蘋果孖寶瑞聲(02018)同舜宇(02382)雙雙下跌，舜宇再跌3.6%，報收93.05元，未見紅底已回頭。瑞聲噚日創新高後，今日走勢急轉直下，半日跌7.2%，成為最大跌幅藍籌股。兩個火車頭腳軟，其他手機設備股都見回吐，不過阿Man又唔係太擔心，之前呢個板塊急升，家吓回調整固亦屬正常。

雖然港股今日有啲乏力，但回吐壓力又唔算太大，只要恒指仍企定定喺26600之上，上升形態保持，話唔定下星期結算前再向二萬七挑戰。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)