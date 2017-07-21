港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指連升10日再創新高。港股連升9日、累飆近1400點後，今早高位整固壓力大。

恒指高開37點，甫開倒跌55點，其後一度回勇，掉頭升38點，見26778點半日高，上午10時20分後再轉跌，半日最多跌76點，見26663點。恒指中午收報26706點，跌33點或0.1%，大市成交額459.31億元。

國企指數報10777點，跌69點或0.6%。

A股半日個別發展，滬指跌0.21%；深成指升0.15%。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌0.6%；昨日創上市新高的友邦(01299)回吐0.9%；平保(02318)跌1.8%；國壽(02628)跌1.4%；港交所(00388)表現反覆，最高見223.8元創近兩年新高，半日跌0.3%。相反，中移動(00941)升1.1%；騰訊(00700)升0.2%；聯想集團(00992)董事長兼行政總裁楊元慶表示集團已經賭上身家性命押注人工智能(AI)，股價半日升3.3%。

長和系全線造好，電能(00006)中期多賺15.77%，每股派發中期息0.77元，連同特別息7.5元，共派8.27元，績後獲花旗和瑞信升目標價，股價半日升9.8%，為表現最好藍籌；長建(01038)中期多賺2.65%，大行普遍續持正面看法，半日升5.1%；長實地產(01113)創22個月新高，半日升1.1%；長和(00001)升0.6%。

焦點板塊

手機零件股：熱炒股今早急吐，昨日創上市新高的瑞聲(02018)曾挫9%，半日跌7.2%為表現最差藍籌，成交額8.21億元；昨日已回吐的舜宇光學(02382)跌3.7%；高偉電子(01415)跌3.5%；通達(00698)跌2.8%。相反，比亞迪電子(00285)發盈喜，預期中期利潤將按年大升，股價今早曾升8.4%，見21.5元創上市新高，半日回落僅升0.8%；丘鈦科技(01478)升1.5%。

汽車股：個別股份明顯跑輸，與沃爾沃成立合營的吉利(00175)挫3.3%；華晨(01114)跌2.2%；北汽(01958)跌2%。另外，東風(00489)跌0.3%。相反，推出新SUV的長汽(02333)升0.2%。零售商方面，永達汽車(03669)發盈喜，預期截至6月底止，中期股東應佔溢利按年大幅增長逾60%，股價創上市新高後，半日跌1.3%；正通(01728)跌3.7%。

焦點股份

中國信達(01359)：今早曾升5.2%，創近4個月高，半日升2.9%，成交額4.85億元，暫時連升第3日。集團早前公布，把所持60%淮礦地產股權注入旗下信達地產(600657.SH)。

有線寬頻(01097)：公布通訊管理局原則上批准永升入股，股價今早曾升14%，見0.53元逾一個月高，半日升9.7%。

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