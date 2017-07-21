中國財經 港股直擊

聯想集團(00992)董事長兼行政總裁楊元慶表示，短期目標是提高線上銷售額，使聯想年收入在3年內增加120億美元(約936億港元)，否則就辭職。

外電報道，楊元慶在一次記者會上請求股東耐心等待，並稱該集團短期目標是提高線上銷售額，使年收入在3年內增加120億美元，與中國第二大線上零售商京東看齊。

楊元慶強調，倘若完成不了此目標，將辭去行政總裁職位。他說：「我不想辭職，我很自信我們可以完成目標，毋須為此擔心，股東應該更加有耐心。想要看到結果，就要耐心等待。」