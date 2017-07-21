港股直擊 即巿股評

噚日恒指裂口高開之後不消半個鐘就將個裂口火速補返，跟手又再次向上行，全日就係26700點水平游走，恒指牛(66702)或恒指牛(67113)若然吼得到5分鐘圖超賣而入市嘅話，即使今日(依家9點52分計)恒指出現倒跌，但(66702)或(67113)講緊都只係幾格嘅上落；更何況今朝升跌嗰吓其實都將技術指標搶低晒，所以依家個市變成「跌幅收窄」；見到戰友喺Whatsapp話9月同佢太太去日本食龍蝦刺身，仲要搵定餐廳，回應佢一個「討厭」的emoji之後，恒指又由跌轉升，不過升嘅點數唔大，都係20點以內嘅事，(66702)或(67113)過咗夜嘅都仲有機走人。

早兩日講過恒指日線圖依家呈「疑似圓頂」嘅格局，今日再睇，其實呢個格局無變過，只不過係個半圓嘅直徑(即係頸線呀)愈來愈闊，呢個時候若然用SlowSTC(14,3)係無乜用，事關呢個半圓由上周一(7月10日)畫到依家，基於SlowSTC(14,3)敏感度高嘅關係，所以你只會見到由上周五(14日)開始%K線同%D線已經雙雙踩入超買區，一直踩到依家都仲未掉頭。想知個市有無力升，就要DMI出場，因為DMI裡面有一條ADX係用嚟睇個市有無力升/跌。

喺《信報360》copy咗個圖出嚟，日線圖嚟嘅，click個DMI就OK架啦，啡色框起嘅地方就係呢10個交易日嘅恒指走勢，下方技術分析圖表裡面就當然係DMI啦，而中間黑色條線就係ADX。有無見到紫色箭咀個走勢？ADX同大市都係同步向上，咁即話其實個市係有力上；若然你望前少少，講緊係5月頭至6月中呢段時間，ADX同大市其實都係同步向上行緊(想知多啲關於ADX嘅操作，weekend書展1A-E12《Swing Trading鐘擺戰略贏港股》裡面有寫)，當然啦，當中有幾日你會見到陰燭出現，咁升市都好難一條氣咁上到母雷公咁遠嘅，你返工返八、九個鐘都要有一個鐘放飯時間啦。

又睇吓恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價嘅26800至26899點呢度有相當於423張期指，再上多100點，即係26900至26999點就有758張期指，其實呢個位已經係重貨啦。下方牛證最貼價嘅係26300至23699點，呢度有相當於220張期指，擺明就係追升族噚日入嘅，唔緊要，反正同現價有逾400點差距，都係安全嘅。至於牛證重貨就仍然係25500至25599點，呢度有933張期指，應該就係N日前買落牛證到依家都仲揸住未放嘅貨，斷估新買嘅話都唔會揸到咁遠，因為槓桿會無咁靚架。

用恒指現價(10點36做26717點)比較，咁肯定向上行食熊證會比向下行食牛證又近又多貨架啦，假設大戶對於最重貨都只係得758張期指「唔過千」而唔滿足嘅話，你估會唔會係九連升之後斷一斷纜，製造一個「升夠啦，要回啦」嘅市況出嚟，等啲錢流入近熊區再趁機搵個理由/藉口(業績期掛，就到啦)向上撲食肥熊？

認真，本故事就純粹虛構嘅，如有雷同就一定係實屬巧合。不過，基於計完條數都係覺向上行對班大戶有so嘅情況之下，即使14RSI70都有機超買再超買，恒指牛(67379)，收回價26346點，槓桿有成60倍，一睇就知即日鮮為主啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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