港股直擊 即巿股評

中國信達(01359)連日造好，暫時最多升5.2%，見3.22元，創近4個月高，現升4.6%，成交額3.74億元，暫時連升第3日。

集團早前公布，旗下信達地產(600657.SH)向該公司及淮礦集團，分別收購淮礦地產60%及40%股權，涉及總代價約78.33億元人民幣，信達地產將透過發行代價股份支付。

完成交易後，中國信達持股信達地產增至55.41%，而淮礦集團持有18.42%信達地產。

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