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今日 10:02 港股直擊 即巿股評

恒指曾倒跌55點 長和系全線造好

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隔晚美股個別走，納指十連升。港股今早高開後走勢反覆，一度轉跌。

恒指高開37點，報26777；國企指數高開24點，報10870。開市後升幅隨即收窄，恒指更一度倒跌55點，低見26684。截至9時58分，恒指升9點，報26749。

國指跑輸，跌22點，報10824。

內地股市偏軟，上證指數報3237，跌7點或0.24%。

騰訊(00700)昨日閃見300元關後回軟，今早最新跌0.1%，報296.6元。

滙控(00005)跌0.5%，報75元。

長和系成焦點，電能(00006)中期多賺近一成六，連特別息派8.27元，股價大幅高開9%後，最多急升一成一，高見75.7元，最新升一成，報75.25元；長建(01038)亦一度升逾半成。

長和(00001)亦曾升2.1%，報102.5元，現升1.4%；長實地產(01113)升1.2%。

近期熱炒的手機設備股沽壓明顯，昨日急升的瑞聲科技(02018)跌5.1%；舜宇光學(02382)急升後昨日回吐逾2%，今早續見沽壓，曾挫近4%，現跌2.1%，報94.6元。

吉利(00175)今早受壓，一度急挫4.8%，最新跌幅收窄，跌1.7%，報18.1元，公司已與吉利控股及沃爾沃汽車訂立諒解備忘錄，各方擬成立一間合營公司，以生產及銷售領克品牌之汽車，並提供相關售後服務。

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