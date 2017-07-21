即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，早跌急跌後反彈，最高升至26794點，再創2015年6月29日以來高位，全日波幅161點。恒指收報26740點，升68點或0.26%，成交金額905.18億元。國指收報10846點，跌13點或0.13%；上證收報3244點，升13點或0.43%。三項指數個別發展，以國指表現較差。

恒指以陰燭「吊頸」收市，收市水平返回保歷加通道頂部，成交略縮減，上升力度有放緩之像。MACD快慢線的正差距繼續增加，走勢仍偏強。

中國國務院印發人工智能發展規劃，計劃到2030年人工智能核心產業規模超過1萬億元人民幣。料消息利好具人工智能概念的板塊。

中煤協網站數據顯示，今年前5個月大型煤炭企業扭虧為盈，實現利潤513.9億元人民幣，上半年初步測算全國煤炭消費量按年增長3.1%。另據中國經濟網報道，中煤協稱下半年部分地區煤炭供給或出現時段性偏緊。料消息利好煤炭板塊。

媒體引述《紐約時報》報道指出，在圍繞海航集團負債水平及股權結構的憂慮升溫之際，美國銀行已要求投資銀行部門員工暫停與海航集團交易相關的業務。料海航系在港上市股份或會波動。

歐洲央行維持利率和指引不變，預計利率將在更長一段時間內保持在目前水平。央行行長德拉吉表示，決策層仍在等待歐羅區的經濟復甦；同時推遲有關縮減刺激規模的討論。美股仍在業績期，微軟第四季經調整每股盈利勝市場預期；美股三大指數個別發展，納指再創新高。今早亞太股市回軟，夜期及ADR上升，料恒指可高開，在26850水平前或有阻力。

個股介紹：

中集集團(02039)的主要業務為從事集裝箱製造；道路運輸車輛；能源；化工及液態食品裝備；海洋工程裝備；空港裝備的製造及服務；物流服務；房地產開發；金融等業務。

深圳市發布《深圳市2017年改革計劃》，內容包括，深化市屬國企混合所有制改革，今年內推進10家企業開展混合所有制改革；加強深港跨境金融基礎設施建設；推動「大前海」灣區協調聯動發展等。集團總部位於深圳市，有望受惠。

參考彭博資料，2017年預測市盈率為15.72倍，周息率1.91%。股份上日收報14.5元，上望17.5元，止損設於13.9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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