港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，納指造出10連升走勢再破頂。港股昨日連升第9日，創出超過4年半最長升浪，料今日挑戰10連升，早段可靠穩，惟26800至26900點附近或見阻力。

道瓊斯工業平均指數收市跌28點或0.1%，收市報21611點。標準普爾500指數回落不足1點，收市報2473。納斯特綜合指數升4點，收市報6390，創紀錄新高，連升第10天。微軟於美股收市後公布季度業績，上季盈利優於市場預期，在收市後延長交易時段股價升逾3%。數據方面，美國勞工部公布，截至7月15日止當周，美國首次申領失業救濟人數23.3萬人，按周減少1.5萬人，勝市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.15元，較本港上日收市跌0.2元；騰訊(00700)ADR收報298.04元，升1.04元；國壽(02628)ADR收報25.68元，升0.18元；中海油(00883)ADR收報8.72元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報4.96元，升2仙；中石化(00386)ADR收報6.06元，升2仙；中移動(00941)ADR收報82.35元，跌0.3元；聯通(00762)ADR收報11.39元，跌5仙；中電信(00728)ADR收報3.74元，升2仙。

ADR港股比例指數收報26777點，升36點或0.14%。夜市期指收報26759點，升12點，較昨日恒指收市高水19點。恒指昨收報26740點，升68點或0.3%，連升第9日創2012年10月25日、近57個月以來最長升浪，期內累升1399點或5.5%。恒指14天RSI報71.2，進入超買區，藍籌股方面，港交所(00388)和瑞聲科技(02018)14天RSI超過80，屬嚴重超買。

焦點板塊

長和系：電能實業(00006)和長江基建集團 (01038)昨日收市後公布中期業績。電能中期股東應佔溢利40.24億元，按年增長15.77%，每股派發中期息每股0.77元，連同特別息7.5元，共派8.27元。長建中期盈利56.57億元，按年增長2.65%，每股派中期息0.67元，較去年同期增加6.35%，花旗最新報告指業績符合市場預期，維持「買入」評級和目標價72元

汽車股：長城汽車(02333)SUV新品哈弗M6將於今日正式上市；吉利汽車(00175)則公布，與主席李書福旗下吉利控股及沃爾沃汽車，組成合營公司以生產及銷售領克品牌汽車。零售商方面，永達汽車(03669)發盈喜，預期截至6月底止，中期股東應佔溢利按年大幅增長逾60%；去年同期盈利3.83億元人民幣。

焦點股份

比亞迪電子(00285)：發盈喜，預期截至今年6月底止，中期利潤將按年大升，去年同期盈利6.04億元人民幣。該公司指出，盈利大增主要因為第一季繼續接獲國內及國際智能手機領導品牌廠商的高端旗艦機型訂單，推動金屬部件業務收入實現大幅增長。

紫金礦業(02899)：公布業績快報，截至6月底止中期盈利15.04億元人民幣，按年增1.79倍。期內收入375.24億元人民幣，按年減少3.51%。

海通證券(06837)：公布上半年業績快報，歸屬於上市公司股東的淨利潤40.28億元人民幣，按年下跌5.54%。期內營業收入128.04億元人民幣，按年上升6%。

華夏滬深三百(03188)：今日除息，昨日沽空金額達4.75億元排第一，沽空比率達62.9%。

新股：今日有4隻新股上市，興業新材料(08073)、富道(03848)、明樑控股(08152) 和新達控股(08471)，暗盤全線造好。另外，泰邦集團(02203)今日轉往主板上市。

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