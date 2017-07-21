即巿股評 港股直擊

港股錄得8連升後，周四依然反覆造好，再創逾兩年新高。恒指收報26740點，漲68點或0.26%，全日成交額905億元。大市連升9日累飆1399點或5.5%，為2012年10月11至25日造出10連漲走勢之後的最長升浪。

今年以來，大市表現勢如破竹，恒指迄今已累飆逾4700點，升幅超過兩成，港股已進入牛市。回顧港股連月來的走勢，不難發現恒指呈一浪高於一浪的格局，故近月有愈來愈多媒體討論恒指是否進入牛三或最後升浪。現在的問題是，恒指最後升浪是否已經出現？若還未出現，又會在什麼情況下才正式「開車」？

參考1997年至今，港股歷次牛三走勢，恒指均會在展開最後升浪之前，先行創下52周新高，之後出現平均約12%調整，並下試250天線水平。從去年第三季至今恒指的走勢來看，自去年9月9日高見24364點後反覆向下，至12月28日跌至21488點，調整幅度達11.8%，且距離250天線(當時為21448點)不足0.2%，可見去年12月28日有可能是最後升浪的起點。

另外，恒指在1997年4月3日至8月7日、1999年10月19日至2000年1月3日、2007年8月17日至10月30日、2010年8月31日至11月8日，以及2015年3月11日至4月28日等五次最後升浪中，累計的升幅(以收市價計)分別是38.1%、43.1%、55.2%、21.6%和19.9%【圖】，平均升幅約35.6%(中位數為38.1%)。假如去年12月28日為是次最後升浪的起點，而恒指向上再攀升35.6%或38.1%，即未來有很大機會挑戰29100至29700點水平。

巧合的是，本報首席經濟及策略師呂梓毅早在上月底，針對港股盈利前景的宏觀角度作分析，認為今年底或明年初恒指料可向上突破30000點大關(詳見6月22日「沿圖論勢」)，與上述以最後升浪平均升幅演算出來的29700點相若。當然，恒指是否真的會在年內一口氣衝上30000點，最終還得由時間去證明。

然而，恒指自去年12月底開始的升浪，至今已運行了139個交易日，參照以往最後升浪歷時的長度，一般較少超過100個交易日(平均壽命約54日)。由此推算，2016年12月28日未必是今次最後升浪的起點。換言之，根據過往最後升浪的走勢模式，恒指的最後升浪或許尚未出現。

總括來說，恒指上周升越2015年港股「大時代」跌浪的78.6%黃金比率26382點後，進一步確認港股進入牛市。

對於投資者來說，好消息應該是，港股有機會尚未開展最後升浪，恒指年內極有可能上試更高水平；壞消息則是，恒指周四再創收市新高，與250天線(約23722點)正好有約12.7%的差距，故不排除恒指未來或會再度下試250天線，在輕微跌穿該水平後確認見底反彈，才會展開「真正的」最後升浪。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容