即巿股評 港股直擊

大市連升9天，周線已發出輕微超買。昨天有多位信報讀者留言查詢，何時才能再建好倉，從現時市況來說，已非安全買入水平，想建倉者宜靜待8月調整時的低吸機會。

從筆者研發的向心系統分析，現時周線阻力在26600點水平，意味大市已出現輕微超買訊號，絕不是一個安全的入市時機。但這個訊號同時是反映大市現處於強勁的單邊升市之中，持有好倉的朋友，亦不宜太早判斷大市已見頂而平掉好倉。現時日線，周線買入訊號均是在26200點水平，大市如不下跌至26200水平，不會考慮再買入好倉頭寸。

值得留意的是月線訊號，現時正處於強勁的單邊上升趨勢中，意味未來6個月內尚會出現單一月份更強的升勢，之後才步入中期回調，情況跟2003年下旬出現月線強勁單邊上升趨勢，跟這個訊號一樣的有2004年1月轉為反覆上升，結果1、2月均大幅上升，之後便由14000點水平回落至10917點水平。相同情況在2007年1月也曾發生，結果由20900點水平回至18600點水平。筆者從循環理論看，這個中期調整會在明年首季出現，屆時會出現多於2000點的跌幅。從系統看現時大市仍會反覆上升，不過現時周線輕微超買下便應戒急用忍，機會常在，始終低位建倉風險低，利潤好。

上升通道

現時日線向心系統，呈上升通道，阻力位在27200點，支持位在26200點水平，而且反覆上移。現階段回調壓力十分有限，而且大跌的機率更低至3%，所以絕對不宜進行淡倉操作。筆者於前文已指出7月高位可見27200點水平，現時日線呈上升通道，的確有機會本月尚未見高位，升勢更有機會延續至8月上旬。

筆者現時持有8月26600點的認購期權，現階段不會再加好倉，如在7月升至27200水平會鎖定部份倉位利潤，而明天為轉折日，由於現時日線單邊向上趨勢無改，轉折日帶來轉勢的機會低於25%，所以不會進行淡倉操作。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。