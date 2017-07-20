即巿股評 港股直擊

港股9連升累升1399點，收市後茶聚友人問早前跟買入港交所(00388)，今天大發神威收升8.6元，而騰訊(00700)曾閃見300元反覆收跌1元，問大市玩完未？

留意美滙及通俄門事件

早幾天高盛出報告睇好內地A股市場，認為現今投資市場不能忽略中國經濟，跟着例出一大堆看好原因，特別看好內銀股，以前從未見過高盛這樣抬舉A股，另德意志資產管理發表對下半年亞太區特別中資H股在配置上應該「增持」，理由又是一大堆加一大堆。其實在筆者看來一切是熱錢流入，當然其中也有經濟實質支持，但在美股早以創新高後，國際資金已開始瞄準下一個市場，相信是香港這個亞洲都會，如問為何不是中國，答案是中央有能力有各種方法落閘打狗，而香港硬要拿著100%的自由市場之名，經歷過亞洲金融風暴的投資者會理解多些。

大摩高盛一唱一和

估計港股會反覆震盪中爬升，在月初大摩已出內銀目標價，高出當時現價約4成，一看已意會到收齊貨，通常食大茶飯先由細佬出聲（大摩），之後大佬（高盛）再揼報告出街，兩兄弟一頭一尾、一唱一和已經不是第一次。雖然今次中港股市確有基本理據支持推升及追落後，資金常會把股市推回合理價值後再推向非理性價值去，大行又在推波助瀾把投資者情緒帶向非理性，今天港股當旺時說這些話，因下午時段看內銀股盤路，大戶有些放軟手腳，全日控制在原地踏步位置，能否創十連升筆者不去估，向上還是有水位的，港股要再上一層樓還一定要四大內銀幫手，如不用的話上面大行又何需編報告出盡力唱好呢！相信已踏入一路震盪一路上的局面，惟留意美滙走勢，特朗普通俄門事件，小心這最容易在路上讓大戶拿來作屠刀。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。