今日 18:38
重要通告
港股直擊
紫金礦業(02899)公布業績快報，截至6月底止中期盈利15.04億元(人民幣‧下同)，按年增1.79倍。每股盈利0.069元。
期內，收入375.24億元，按年減少3.51%。
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