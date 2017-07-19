重要通告 港股直擊

長城汽車(02333)公布，SUV新品哈弗M6將於明日正式上市。該款產品為公司哈弗品牌緊湊型SUV車型。

該公司預期，哈弗M6上市後將進一步豐富公司SUV產品線，鞏固和提升在SUV市場的地位。