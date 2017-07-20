港股直擊 即巿股評

港股連升8日、累飆1331點後，今日再反覆造好，創下超過4年半以來最長升浪。友邦(01299)、騰訊(00700)和瑞聲(02018)3隻藍籌創過上市新高，內房股亦全線造好。

恒指高開98點，甫開曾升106點，見半日高，之後見回吐壓力，曾倒跌最多39點，見26632點全日低，及後回勇，中午升80點。午後突破上午高位，最多升122點，見26794點，再創2015年6月26日以來、超過兩年新高，尾段回順。恒指收報26740點，升68點或0.3%，連升第9日創2012年10月25日、近57個月以來最長升浪，期內累升1399點或5.5%。大市今日下跌股份比例56%，上升股比例為44%。

全日成交額905.18億元，較上日減少約4.22億元。

國企指數跑輸，收報10846點，跌13點或0.1%。

恒指即月期貨收市升73點或0.27%，報26747點，高水7點。

A股高收，滬指跌0.43%；深成指跌0.69%。兩市成交額約5032億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升18點，報21614。

藍籌股方面，下周五公布中期業績的友邦保險(01299)高見59.5元創上市新高，收市升1.6%；港交所(00388)獲高盛納入確信買入名單，收市升4%，報221.4元創逾23個月高；滙控(00005)升0.5%；工行(01398)升0.7%；招商局港口(00144)獲大和上調評級至「跑贏大市」，收市升3.6%；昆能(00135)升2.4%。相反，騰訊(00700)升抵300元大關創上市新高，收市反覆跌0.3%；國壽(02628)跌1%；中移動(00941)跌0.3%；旺旺(00151)跌1.7%；平保(02318)跌0.2%。本地地產股跑輸，恒地(00012)跌1.6%；信置(00083)跌1.1%。

焦點板塊

內房股：萬達集團變賣資產計劃最新改為由融創中國(01918)以438.44億元人民幣收購13個文化旅遊項目，富力地產(02777)以199.06億元人民幣，買下77間萬達酒店。融創中國創上市新高，收市升14.2%，成交額15.48億元；富力升6.8%；萬達酒店發展(00169)升6.5%。龍光地產(03380)發盈喜料中期多賺逾1倍，與龍湖(00960)、旭輝(00884)、時代(01233)和寶龍(01238)同樣造過上市新高。另外，雅居樂(03383)升4.6%；越秀地產(00123)升4.2%；碧桂園(02007)升6.5%；世房(00813)升7.8%；金地商置(00535)升7.2%。

科技及科網股：今日個別發展。手機零件股方面，瑞聲科技(02018)午後曾升9.5%，見127.9元創上市新高，收市升5.8%；中興通訊(00763)公布上半年多賺近三成，收市急升9.8%；獲瑞信上調目標價的ASM太平洋(00522)早段破頂，收升2%。相反，連續兩日急升的舜宇光學(02382)回吐2.4%；比亞迪電子(00285)創上市新高，收市倒跌3.2%。科網股方面，美圖(01357)升7%；高陽科技(00818)發盈喜升6%；中軟國際(00354)升1.8%；金蝶(00268)跌2%；科通芯城(00400)一度再升19.2%，收市升3.5%，成交額5.75億元。

焦點股份

中國重汽(03808)：今早一度飆升36.4%創逾7年高，收市升26.6%，成交額4.66億元。集團發盈喜，預計截至6月底止中期股東應佔溢利增長超過4倍。去年同期盈利2.43億元人民幣。

六福集團(00590)：股價創逾3年新高，收市升3.4%。集團首財季零售業務同店銷售按年增長5%，獲滙證升目標價和評級，野村則維持「買入」評級。

中國糧油(00606)：發盈喜預期料中期扭虧為盈，收市升4%，報3.65元，成交額1.39億元。

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